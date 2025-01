Ecomuseo del Parco,  il sito più gettonato è Punta Giglio 

Il sito più visitato dell’Ecomuseo di Porto Conte è ancora Punta Giglio, con circa 10mila ingressi. Il MAPS, il museo ambientale e storico a cielo aperto incastonato nel complesso forestale di Punta Giglio, accompagna gli ospiti attraverso pannelli esplicativi lungo il percorso dislocato tra le varie costruzioni militari, all’interno di quel mondo non tanto lontano, dove il suono della guerra è stato sostituito dalla pace della natura. Negli altri attrattori ambientali, storici e culturali del Parco il 2024 si chiude con numeri sovrapponibili a quelli dell’anno precedente che già era stato da record: più di 40mila persone, complessivamente, hanno scelto di esplorare le bellezze raccontate dal territorio sottoposto a tutela.

Grande interesse anche per l’oasi faunistica Le Prigionette con la villa Romana di Sant’Imbenia, l’ex colonia penale e il museo dedicato allo scrittore-aviatore Antoine De Saint Exupèry che, partito in sordina, è riuscito negli anni a catturare l’interesse di residenti e turisti. C’è da lavorare, invece, sulla promozione del museo Egea di Fertilia, l’ultimo sito entrato a far parte della rete dell’Ecomuseo del Parco di Porto Conte. Dedicato alla memoria dell’esodo giuliano-dalmata e alla storia di Fertilia, il museo meriterebbe di essere maggiormente valorizzato.

Dalla prossima primavera nel circuito delle visite ci sarà anche la Grotta Verde, il gioiello carsico per la prima volta aperto al pubblico. Verrà gestita dal Parco di Porto Conte e, per questo, con la Fondazione Alghero che già si occupa della più famosa Grotta di Nettuno, si sta lavorando alla predisposizione di un biglietto unico.

