Ecomostro vicino al monastero: polemica 

«L'ecomostro uccide il capolavoro che ora si somma a quell'orribile antenna collocata anni prima»: è così che alcuni nuoresi sui social hanno definito un nuovo edificio nato accanto a un'antenna collocata in prossimità del convento delle Carmelitane, nel quartiere del Nuraghe. Dalla discussione emerge che la proprietà è privata, e secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di un edificio di «due mogli di impresari edili, iscritte come imprenditrici agricole poco prima di presentare il progetto». L'appello social di almeno un centinaio di cittadini è rivolto al sindaco Emiliano Fenu e alla giunta affinché l'opera architettonica del monastero delle carmelitane "Mater Salvatoris", progettato dal celebre architetto Savin Couelle (una delle cinque più importanti strutture religiose d'Europa della seconda metà del Novecento), non venga sfregiata ulteriormente. «Andrebbe rasa al suolo», dicono i nuoresi. «Le proprietarie dovrebbero prendere provvedimenti a seguito di questa polemica. C'è anche chi punta il dito: «La colpa è di chi l'ha autorizzato. Nuoro, di obbrobri, se ne intende. La Soprintendenza che dice? Ne è a conoscenza? L'antenna, in confronto, è nulla». Anche l'ex sindaco Mario Zidda commenta: «È opportuno un chiarimento». (g. pit.)

