VaiOnline
Scontro.
14 agosto 2025 alle 00:45

Ecomostro vicino al monastero: polemica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«L'ecomostro uccide il capolavoro che ora si somma a quell'orribile antenna collocata anni prima»: è così che alcuni nuoresi sui social hanno definito un nuovo edificio nato accanto a un'antenna collocata in prossimità del convento delle Carmelitane, nel quartiere del Nuraghe. Dalla discussione emerge che la proprietà è privata, e secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di un edificio di «due mogli di impresari edili, iscritte come imprenditrici agricole poco prima di presentare il progetto». L'appello social di almeno un centinaio di cittadini è rivolto al sindaco Emiliano Fenu e alla giunta affinché l'opera architettonica del monastero delle carmelitane "Mater Salvatoris", progettato dal celebre architetto Savin Couelle (una delle cinque più importanti strutture religiose d'Europa della seconda metà del Novecento), non venga sfregiata ulteriormente. «Andrebbe rasa al suolo», dicono i nuoresi. «Le proprietarie dovrebbero prendere provvedimenti a seguito di questa polemica. C'è anche chi punta il dito: «La colpa è di chi l'ha autorizzato. Nuoro, di obbrobri, se ne intende. La Soprintendenza che dice? Ne è a conoscenza? L'antenna, in confronto, è nulla». Anche l'ex sindaco Mario Zidda commenta: «È opportuno un chiarimento». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente.

Discariche, cartoline di Sardegna

l Agus, Pillonca, Serusi
L’inserto.

Bentornata, Serie A: domani speciale in regalo

l In edicola e sulla app
Sanità

Pazienti abbandonati per ore: caos nell’ospedale di Carbonia

Proteste per i disagi, qualcuno ha chiamato i carabinieri 
L’emergenza

Scarti di demolizione, blitz dei Nas a Cagliari

Sotto sequestro un’area di due ettari alle porte della città: denunciati in tre 
Francesco Pinna
Ambiente

Una marcia e la veglia nel litorale di Arbus contro l’invasione eolica

Stasera la protesta per dire no alle pale  nel mare di Pistis e Torre dei Corsari 
(lo. pi. – s. r.)
Il caso

Autorità portuale,  stop al commissario:  nomina contestata

Il presidente uscente Deiana al Mit: irregolarità nella scelta di Bagalà 
Enrico Fresu
Tragedia

Due barconi si ribaltano, strage di migranti

Tra le vittime una bimba di un anno e tre adolescenti, moltissimi i dispersi 
Milano

«Avevamo paura e siamo scappati»

Il racconto dei ragazzini dell’auto pirata, ora rischiano l’allontanamento dalle famiglie 