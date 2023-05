Ecomostro davanti a Tavolara per ospitare il fastoso matrimonio del principe di Giordania 

Il super gazebo bianco è lungo cinquanta metri e largo undici, dentro ci sono dieci gruppi elettrogeni (per alimentare illuminazione e impianti di condizionamento d’aria). Mercoledì scorso è stato montato e posizionato davanti al mare di Cala Finanza, nel litorale di Loiri Porto San Paolo. Servirà per il matrimonio del principe ereditario della casa reale di Giordania, Al Hussein (che andrà in sposo alla architetta saudita Rajwa Al Saif). Il maxi gazebo (in realtà un palco adattato e modificato per l’occasione) è posizionato in modo da regalare agli ospiti la vista sull’isola di Tavolara. Per i pochi fortunati che risiedono nella zona e per chi arriva dal mare, non ci sono dubbi, la maxi struttura bianca ha un impatto paesaggistico rovinoso. Il super gazebo è un pugno nell’occhio, e così dopo le proteste, video e foto inviati agli amministratori comunali di Loiri Porto San Paolo, il Comune ha disposto una verifica che ieri mattina è culminata in un sopralluogo nel sito scelto per il matrimonio di Al Hussein e Rajwa Al Saif.

«Non è sulla spiaggia»

Anche la Procura di Tempio ha chiesto informazioni alla Polizia Locale di Loiri, che sono arrivate nei giorni scorsi e ieri. Intanto, è stato verificato che la struttura metallica, di rara bruttezza, è stata collocata su un terreno privato e non in spiaggia, quindi non occupa spazi demaniali. Questa circostanza chiude il discorso sulle autorizzazioni di occupazione di superfici pubbliche. Inoltre, la Procura di Tempio ha acquisito il contratto di locazione temporanea del terreno e di una villa annessa, di proprietà della famiglia Leone. Un’agenzia specializzata ha stipulato il contratto per l’utilizzo dell’area sino alla metà di giugno. Il matrimonio reale dovrebbe essere il 10 e dopo ci sarà solo il tempo di portare via il maxi gazebo. Quindi l’occupazione temporanea, già verificata, sembra avere escluso abusi. Non solo, i Leone, che non si stanno occupando dell’evento del dieci giugno, hanno preteso nero su bianco precise garanzie sul rispetto dell’ambiente durante le operazioni di allestimento del super gazebo. Ad esempio, sotto le parti portanti sono stati sistemati materassi di gomma. Dice il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai: «Noi stiamo vigilando, devo dire che ci siamo trovati davanti al fatto compiuto, a noi avevano detto che sarebbero stati posizionati alcuni gazebo. Ma abbiamo verificato che non ci sono parti di area demaniale occupata». Stando a quanto emerso ieri, l’unico problema sarebbe la mancata comunicazione al Comune, ma si tratta di ben poco. Sono in corso verifiche sul rispetto della macchia mediterranea nelle operazioni di posizionamento della grande “gabbia” metallica chiusa con pareti trasparenti (lato mare).

I servizi di intelligence

Le caratteristiche dell’impattante gazebo matrimoniale non hanno una ragione estetica. I servizi di sicurezza di diversi Paesi del mondo hanno dato indicazioni sui requisiti della struttura (al matrimonio parteciperanno capi di Stato e teste coronate). Personale dei servizi italiani ha fornito ampie spiegazioni in diversi uffici pubblici di Olbia e Tempio. Ora bisognerà attendere gli esiti delle ultime verifiche, nel frattempo a Cala Finanza si lavora per la festa della casa reale di Giordania.