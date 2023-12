Ecologia, due appuntamenti 

Fine settimana all’insegna dell’ecologia a Masainas, dove è in programma una giornata dedicata alla pulizia della spiaggia di Is Solinas e delle aree verdi. Si parte sabato alle 15 con l’iniziativa curata dai gestori dell’area di sosta nell’arenile. «La pulizia di Is Solinas – dice il sindaco Gianluca Pittoni – è uno degli eventi che i gestori, organizzano più volte l’anno, mentre per domenica mattina, si svolgerà un’operazione di ripristino ambientale nelle campagne del paese». Gli appuntamenti sono patrocinati dal Comune, in collaborazione con il Corpo forestale e il prezioso contributo di Marevivo Sud Sardegna. «Grazie alle nostre ripetute iniziative di sensibilizzazione nel nostro territorio – spiega Albano Salis di Marevivo – anche i sindaci si adoperano per la difesa dell’ambiente. Un buon segnale». (f. m.)

