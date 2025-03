Ecologia dell’ascolto Da Molentargius fino a Montimannu 

Ricercare soluzioni alternative alla spettacolarizzazione, alle proposte standard di diffusione audio e luci negli spazi aperti e in peculiari ambienti naturali nel rispetto dell’ambiente e di un ecosistema fragile e da salvaguardare. È questa l'idea alla base di “Dalle Acque – Ecologie dell’ascolto”, un progetto improntato sullo studio del paesaggio che prevede, dal 3 aprile al 7 maggio, tra il Parco di Molentargius a Cagliari e la riserva naturale di Montimannu a Villacidro, convegni, residenze artistiche, laboratori e performance a basso impatto ambientale.

Realizzato dall'associazione culturale Zeit, con il sostegno del Pnrr, il lavoro mira a sviluppare, in collaborazione con artisti, sound designer, performer e light designer, formati e dispositivi per la creazione di performance sensibili all’ambiente e all’ecosistema. Il progetto si sviluppa attraverso percorsi di ricerca volti alla progettazione e creazione di amplificatori autocostruiti a batteria, sistemi di illuminazione a pannelli solari, sperimentazioni acustiche e sensoriali per l’ascolto dei territori e degli spazi, per sensibilizzare il pubblico e gli operatori culturali a una giustizia acustica e a un'attenzione all’ascolto, che qui è inteso in termini percettivi come atto di relazione.

