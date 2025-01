Ecoisole per i commercianti, parte il progetto sperimentale 

Ecoisole al posto dei mastelli davanti ai locali e attività commerciali di viale Colombo. Il progetto sperimentale - annunciato tempo fa - è pronto a partire: dopo il sì in Giunta alle risorse - 50mila euro - e agli indirizzi per la distribuzione, nei giorni scorsi il Comune ha pubblicato la manifestazione d’interesse - con scadenza al 10 febbraio - rivolta a ristoratori e commercianti interessati.

I cosiddetti copri mastelli appena acquistati saranno consegnati gratuitamente, «destinati», spiegano dal Comune, «al deposito dei bidoni carrellati adibiti alla raccolta differenziata e assemblabili in moduli da due o tre unità. Saranno distribuiti in numero massimo di cinque per attività, fino ad esaurimento scorte, e installati su suolo pubblico, nelle immediate vicinanze delle attività che ne hanno fatto richiesta». I beneficiari della fornitura gratuita saranno le «attività di somministrazione di cibi e bevande che non dispongono dello spazio sufficiente per la custodia dei mastelli all’interno del locale o nelle sue pertinenze». Dovranno pagare il suolo pubblico, occuparsi della manutenzione e pulizia, e soprattutto essere in regola con la Tari.

Un progetto pilota che parte da viale Colombo, ma che potrebbe allargarsi in futuro anche ad altre strade. L’istanza per avere l’ecoisola fuori dalla propria attività commerciale dovrà essere presentata entro il 10 febbraio tramite mail all’ufficio Protocollo del Municipio.

RIPRODUZIONE RISERVATA