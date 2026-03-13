Ecoisole al Corso, appalto aggiudicato per 988 mila euro 

Dopo due anni di attesa arriva l’aggiudicazione, con consegna in urgenza, dei lavori per la realizzazione delle ecoisole interrate nel centro storico di Nuoro. L’intervento, finanziato con il Pnrr, ha imboccato la fase operativa dopo una procedura non priva di rallentamenti. La gara, infatti, era andata deserta a settembre, costringendo l’amministrazione a ricorrere a una procedura negoziata. L’appalto è stato affidato alla Chilloci Srl di Fonni, che si è aggiudicata i lavori con un ribasso del 2% sull’importo a base di gara di circa 988 mila euro. Per evitare il rischio di perdere i finanziamenti del Pnrr, è stata disposta la consegna in urgenza dei lavori, permettendo così di avviare l’intervento nonostante i tempi stretti imposti dal programma europeo. Il progetto, punta a rivoluzionare il sistema di conferimento dei rifiuti nel cuore della città. Eliminando definitivamente i mastelli e sacchi lasciati in strada in attesa del ritiro, una delle criticità più segnalate dopo l’introduzione della raccolta differenziata puntuale.

Le nuove ecoisole saranno composte da cassonetti intelligenti completamente interrati, invisibili dalla superficie e accessibili attraverso totem elettronici. I cittadini potranno conferire i rifiuti in qualsiasi momento della giornata utilizzando la carta d’identità elettronica o la tessera sanitaria per l’identificazione. Le ecoisole sorgeranno in piazza Italia, via Roma, piazza Vittorio Emanuele (due installazioni), via Manzoni, via Lamarmora, viale del Lavoro, piazza De Bernardi e Lollove.

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