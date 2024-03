Ecografie al seno, via alle prenotazioni 

Un incontro sul tema sempre attuale del cancro al seno durante il quale si faranno anche ecografie gratuite. Si terrà l’8 marzo dalle 15 in via Piave a Sestu nella sede dell’Avis, ed è organizzato dall'associazione Fidapa. Parteciperà il medico Luigi Grosso, e le volontarie dell’associazione Mai Più Sole. I posti per l’ecografia sono andati esauriti ma è possibile contattare il 3387055318 con un messaggio Whatsapp indicando età, nome e cognome, e presto verrà organizzato un altro appuntamento.

