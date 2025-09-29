“Ecofestival” versione Tazenda in scena alla Maddalena 

Da venerdì a domenica, al Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena, i Tazenda tornano a proporre il loro “Ecofestival”: un evento musicale itinerante su più giornate, tutte incentrate sul tema del rispetto ambientale. Dopo l’entusiasmante edizione 2023, che ha raccolto un ottimo riscontro di pubblico e partner istituzionali, e l’interruzione forzata del 2024 dovuta al grave incidente che ha coinvolto la band, il festival ritorna con una nuova edizione che ripropone la formula dell’incontro fra musica, ambiente, educazione e innovazione sociale. Il titolo della manifestazione gioca con le molteplici accezioni della parola “eco”: dal significato più immediato di propagazione del suono, fino a quello figurato di risonanza e diffusione di buone pratiche, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’inclusione.

In programma venerdì alle 21.30 i Crueza de mà con il loro immancabile tributo a Fabrizio De André. Sabato, ancora alle 21.30 Capone & BungtBangt, pionieri della musica realizzata con strumenti ottenuti da materiali riciclati. E domenica gran finale proprio con i Tazenda. Tutti i concerti propongono la formula del silent concert: il suono viene cioè trasmesso tramite cuffie wireless, una soluzione innovativa che abbatte l’inquinamento acustico, riduce quasi a zero le emissioni inquinanti e rende ogni esibizione un’esperienza intima e immersiva.

Oltre alla musica, il festival proporrà laboratori didattici, spettacoli e attività per bambini e famiglie ma anche tanti momenti di educazione ambientale e visite naturalistiche pensate per un target di spettatori e turisti attirati dall’evento. Inoltre, grazie alla collaborazione con associazioni locali come Passu Malu, Benessere Zen e la Cooperativa Isule, il festival si impegna nella realizzazione di iniziative inclusive accessibili a tutti.

A completare il percorso culturale di questo festival unico nel suo genere, anche quest’anno sarà presente il Museo Itinerante Andrea Parodi, a cura della Fondazione Andrea Parodi, dedicato alla vita e alla carriera del fondatore dei Tazenda.

