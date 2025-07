Ecofesta, la sagra paesana diventa green 

Il Comune di Oliena compie altri passi importanti sul sentiero della sostenibilità. Dopo la passeggiata ecologica con i cacciatori, il Comune sperimenta altre tappe si cittadinanza attiva. Lo fa attraverso i progetti Ecofeste e Ambiente e scuola. Il progetto Ecofeste è realizzato in collaborazione con i comuni di Fonni e Orgosolo e ha l'obiettivo di offrire linee guida e strumenti pratici per organizzare sagre, feste ed eventi riducendo al minimo l'impatto ambientale con l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili o compostabili, bevande alla spina, l'allestimento di isole ecologiche, materiale informativo e scelte responsabili. Scelte che in questi giorni hanno coinvolto i bambini delle scuole. «Durante l'anno scolastico appena concluso è stato affrontato sul nostro territorio il progetto didattico dedicato alle scuole primarie e dell'infanzia con "Compostaggio a scuola", ossia l'attivazione di compostiere per trasformare gli scarti della mensa in fertile terriccio, coinvolgendo alunni e personale scolastico - dicono dall'amministrazione comunale guidata da Bastiano Congiu -. Insieme alle scuole, costruiamo una nuova cultura della sostenibilità, coinvolgendo anche le famiglie e valorizzando il nostro territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA