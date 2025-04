Ecocentro vietato ai furbetti della Tari 

Il conferimento dei rifiuti negli ecocentri di Baccasara e Monte Attu sarà subordinato al pagamento della Tari. Lo annuncia un avviso all’esterno delle strutture comunali gestite da Formula Ambiente, la ditta titolare dell’appalto milionario dell’ente. C’è anche una data (12 maggio) d’inizio della rivoluzione nel sistema di conferimento. Ma la novità è stata congelata dal Comune stesso che sì vuole limitare gli accessi agli ecocentri ai titolari delle utenze ma con altre modalità. «Non possiamo complicare la vita agli utenti», puntualizza Riccardo Falchi, consigliere con delega all’Ambiente che si riferisce all’obbligo, come recita l’avviso di Formula Ambiente, di mostrare la bolletta pagata all’atto del conferimento. Quei cartelli hanno le ore contate.

Il caso

Formula Ambiente ha annunciato la novità affiggendo un avviso all’esterno degli ecocentri. «Dal 12 maggio per accedere agli ecocentri di Baccasara e Monte Attu sarà necessario esibire l’avviso di pagamento Tari corredato dal documento d’identità dell’intestatario”. Così recitano i cartelli di cui il Comune ha disposto la rimozione. Di sbagliato, secondo il consigliere delegato, c’è la modalità di gestione di quello che, invece, è un principio corretto e condivisibile. A originare il cambiamento nella gestione degli accessi agli ecocentri ci sono i troppi conferimenti di persone non residenti che arrivano dai paesi vicini carichi di sacchi di spazzatura. Un costo che grava sulle tasche dei residenti. «Se da un lato è condivisibile il principio, anzi siamo stati noi a prospettare nuove regole alla società proprio perché non è corretto che soggetti non autorizzati gravino sui cittadini di Tortolì, però - puntualizza Falchi - queste verifiche non possono essere effettuate in maniera approssimativa bensì va applicato meccanismo che sia semplice e corretto».

Le riflessioni

Ciò che il Comune, a beneficio dei residenti, vuole limitare sono i conferimenti di cittadini provenienti dai paesi vicini. Tuttavia l’amministrazione s’interroga sulla regolarità degli aspetti giuridici cui si espone l’avviso affisso negli ecocentri. In più, spuntano casistiche che invitano a una riflessione ben più ampia rispetto alla bontà della comunicazione stessa. Una prevale su tutte: un ospite di una struttura ricettiva che vuole conferire i rifiuti, come può mostrare la bolletta del proprietario dell’attività? Il ragionamento è più che mai aperto.

RIPRODUZIONE RISERVATA