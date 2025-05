Ecocentro, via libera all’ampliamento  

Il Comune di Sardara ha dato il via al completamento dell’ecocentro. Il progetto, finanziato dalla Regione nel 2022, era stato programmato diversi anni fa, ma nonostante i soldi in cassa si parte ora con l’affidamento dell’incarico a un professionista. L’obiettivo è rendere la struttura, realizzata nella zona artigianale di Terra ‘e Cresia, più efficiente e funzionale, migliorando i servizi offerti ai cittadini, dove si portano rifiuti specifici non raccolti porta a porta. «Nello specifico - ricorda l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Zucca - i lavori consentiranno una migliore differenziazione e gestione dei rifiuti, senza escludere la sistemazione degli uffici degli operatori ecologici, locali che richiedono interventi di manutenzione straordinaria, con una particolare attenzione alla sicurezza». Nel nuovo sistema di gestione dei rifiuti dall’Unione dei Comuni Terre del Campidano, l’econcentro è il solo abilitato per legno, plastica dura, materassi e tessili.

