Ecocentro, via libera al progetto definitivo 

L’ecocentro sarà presto realtà. Il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta. Sorgerà in via San Fulgenzio, nella zona della strada statale 554, e per la sua realizzazione – compresa la viabilità di accesso – l’importo investito è di un milione e 495 mila euro. Si potranno portare i rifiuti, anche quelli pericolosi, e naturalmente ne potranno usufruire tutte le utenze, domestiche e non. L'ingresso all'ecocentro verrà presidiato da addetti che consentiranno l’accesso seguendo un percorso preciso. In ogni contenitore sarà indicato con chiarezza la tipologia di rifiuto che si potrà conferire con il relativo codice.

Gli espropri

L’area interessata dall’intervento è grande circa 7.000 metri quadri ed entro un mese saranno completati gli espropri degli spazi che erano ancora privati. Passo necessario per poter realizzare l’ecocentro. Ci sarà inoltre del verde lungo tutto il perimetro. «C’è stata una stretta collaborazione tra gli assessorati all’Ambiente, all’Urbanistica e ai Lavori pubblici», dichiara l’assessora all’Ambiente Paola Piroddi. «Il mio settore sta procedendo con la redazione del progetto esecutivo e, una volta approvato, procederemo con la gara d’appalto che verrà gestita dalla Centrale unica di committenza regionale in quanto l’importo è sopra la soglia. Una volta che entreremo in possesso dei terreni ora in fase di esproprio, potremo immediatamente aprire il cantiere», dice l’assessora.

L’importanza

«È un’opera importante e strategica», ricorda l’assessore dei Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «Noi come ufficio abbiamo attivato la procedura d’urgenza per gli espropri, che prevede una tempistica di massimo 30 giorni. Le continue interlocuzioni tra i vari settori sono state importantissime per dare un’accelerata al progetto durante il 2023». Per il sindaco Tomaso Locci si tratta di «un grandissimo risultato per Monserrato e i monserratini. Speriamo di poter iniziare i lavori entro la primavera. Un grazie agli assessorati che si sono prodigati per accelerare l’iter». L’ecocentro si andrà ad aggiungere ai servizi già in funzione da oltre un anno come le isole ecologiche e le ecoisole informatizzate. Queste hanno contribuito a risolvere molti problemi legati alle difficoltà di tanti cittadini con il conferimento di determinate tipologie di rifiuti. La media di raccolta differenziata lo scorso anno è stata dell’83%, con un picco dell’84% a ottobre. Dati record, dovuti anche alle campagne informative di Comune e Gesenu.