Ecocentro, via ai lavori dopo 15 anni 

L'arrivo degli operai e il posizionamento delle reti arancioni ha dato ufficialmente il via alla fase operativa. Per terminare quella burocratica, ci sono voluti 15 anni. Per l'allungo finale basteranno 180 giorni, sei mesi, come indicato nel cartello provvisorio affisso all’ingresso del cantiere in via San Fulgenzio, in attesa di sistemare quello definitivo.

Sei mesi di lavori

Entro fine anno, Monserrato avrà il suo ecocentro comunale, una tra le opere più attese in città, quasi sempre al centro dei programmi delle compagini politiche in campagna elettorale. Alla fine della scorsa settimana è stata delimitata e si è iniziato a decespugliare l’area di quasi settemila metri quadrati in cui sorgerà la struttura.

Ben note le vicende che nel corso degli anni hanno rimandato, di volta in volta, la partenza dei lavori: i contenziosi legali con la società Campidano Ambiente, la necessità di affidare l’appalto alla Centrale di committenza della Regione, un primo bando andato deserto e le polemiche sugli espropri dei terreni. Adesso l’amministrazione vuole chiudere la partita al più presto, per dare alla città un nuovo punto di riferimento per il conferimento dei rifiuti, attualmente sostituito da un’isola ecologica mobile con orari limitati e tre eco-isole a rischio di vandalismo e guasti.

Il sindaco

«La speranza è che la ditta incaricata mantenga gli obblighi di legge e gli adempimenti relativi alle tempistiche», si augura il sindaco Tomaso Locci, prima di togliersi un sassolino dalla scarpa in relazione alle numerose polemiche sulla realizzazione dell’ecocentro. «È una delle tante situazioni spinose che abbiamo ereditato e risolto, nonostante qualcuno all’opposizione abbia detto che si trattava soltanto di promesse. C'è chi avrebbe preferito accontentarsi di chiudere la partita con Campidano Ambiente per 50 mastelli e 15 mila euro, mentre la nostra amministrazione con la causa ha recuperato un milione, con cui abbiamo finanziato gran parte dell’intervento».

Risparmi Tari

Per i monserratini potrebbero arrivare anche vantaggi fiscali. «Non vediamo l’ora di veder conclusa un’opera così importante e attesa dai cittadini, che darà loro la possibilità di ottenere anche qualche risparmio sulla bolletta Tari», conclude Locci. Soddisfazione anche per l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma. «Dalle promesse seguono i fatti, questo progetto rappresenta un importante passo avanti per la nostra comunità, permettendoci di migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre l'impatto ambientale». La speranza è quella di vedere meno spazzatura abbandonata per le strade, pur essendo una piaga che spesso arriva da fuori città. «Il nostro obiettivo è quello di creare una comunità più verde e più pulita», conclude De Roma, «e siamo fiduciosi che questo progetto contribuirà a raggiungere questo risultato».

