Ecocentro vetrina del riuso 

Biciclette, alberi di Natale, seggiolini per bambini. Ma anche sediette, giochi da tavolo e libri. Tutti oggetti nuovi, che sarebbero destinati a finire in una discarica. Invece, basta cambiare proprietario e improvvisamente quello che non serviva più prende nuova vita e trova una nuova casa. Succede nell’angolo del riuso dell’ecocentro di Funtana Buddia, che accoglie tanti rifiuti da inviare al riciclo, dal televisore agli ingombranti, ai materiali elettrici ma che prova anche a produrre meno spazzatura. Così, nell’area dedicata allo scambio, si possono sia portare che prendere gli oggetti presenti e ancora nuovi.

Nuova vita ai rifiuti

Un angolo che esiste da tempo e funziona. Così tanto che È-Comune, la società in house che gestisce la raccolta differenziata in città, ha deciso col Pnrr anche di attivare 170 metri quadrati che nasceranno a Prato Sardo, negli spazi dell’ex mattatoio. La missione è produrre meno rifiuti possibili. Ingombranti e Raee, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ma per ora in funzione c’è solo l’angolo del riuso dell’ecocentro di Funtana Buddia, che a Natale ha avuto un enorme successo.

Regali di Natale

A spiegare come funziona sono gli operatori, gentilissimi: «Abbiamo dedicato uno spazio al coperto e anche all’aperto. Perciò cerchiamo di sistemare oggetti che non possono rovinarsi facilmente, chiunque viene può prendere o lasciare qualcosa. Basta ovviamente lasciare il nominativo». Non c’è limite. «Cosa ci portano? Soprattutto giochi. Quando i figli crescono ci portano biciclette, culle, giochi». Prima di Natale un anziano ha portato via diverse bici, da regalare ai nipoti. «In estate avevamo diverse biciclette nuove di zecca, non sembravano nemmeno usate», racconta l’addetto. Ieri a disposizione nell’area dedicata una raccolta enciclopedica di libri, giochi di società, una culla da campeggio, ma anche un albero di Natale con la sua scatola. E ancora seggiole. «Ma a volte ci troviamo anche tv funzionanti. La gente si stufa, e cambia modello».

Il businnes

C’è anche chi del riuso sta facendo un businnes. Pochi giorni fa c’è stata la segnalazione agli operatori di È-Comune di abiti conferiti negli appositi spazi comunali per il riciclo, che sono stati presi dal bidone per essere rimessi in vendita sui profili social di gruppi dei mercatini dell’usato. Pochi euro a capo, ma pur sempre un modo di ridare ad un oggetto abbandonato da qualcuno nuova vita e che per altri diventa anche un aiuto economico al proprio sostentamento.

