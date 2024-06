Ecocentro, una nuova rampa per conferire i rifiuti 

Una nuova rampa per consentire un accesso agevole. È stata inaugurata ieri nell’ecocentro di Sestu e cambierà le abitudini degli utenti, rendendo più facile gettare i rifiuti, e riducendo anche le file. Una breve cerimonia mentre il traffico di operai e utenti non si fermava. Presenti la sindaca Paola Secci, l’assessore ai Lavori Pubblici e Igiene Urbana Emanuele Meloni, e il resto della giunta comunale.

«Prima l’utente si fermava con l’auto a accanto alle varie vasche, e doveva gettare i rifiuti lanciandoli, addirittura quasi arrampicandosi», ricorda Meloni. «Ora invece sale sulla rampa con l’auto, e trova al suo livello le vasche per gettare i vari tipi di rifiuti: dalla plastica al vetro e i vecchi mobili. Il tutto in pochi istanti, facendo una o al massimo due soste. Questo velocizzerà i tempi e ridurrà le attese». L’intervento all’ecocentro è pianificato da tempo: «Ce lo chiedevano i cittadini, io stesso vengo qui a volte come utente, e sapevo quanto fosse importante. Un’opera finanziata con 460 mila euro, per la maggior parte fondi a bilancio del Comune, e in parte anche della Regione. Ci sono voluti un paio di anni, tra progetto ed esecuzione», continua Meloni.

Soddisfatta la sindaca Paola Secci: «l’intervento in questo ecocentro è stato voluto fortemente dall’amministrazione perché era molto sottodimensionato e senza una rampa era difficile conferire i rifiuti, soprattutto quelli più ingombranti. Da questo momento è più funzionale e abbiamo previsto la possibilità di ampliarlo anche di più, così sarà sempre più adatto ad una città di oltre ventimila abitanti».

Attivo ormai da molti anni, l’ecocentro di Sestu si trova in località Su Moriscau, vicino all’ingresso della città, ed è aperto tutti i giorni, mattina e sera, eccetto la domenica, quando chiude di sera. Qui chiunque abbia la residenza a Sestu può portare ogni genere di rifiuto, domestici o di attività commerciali, piccoli o grandi. Una risorsa anche quando capita per esempio di avere un po’ di bottiglie di vetro dopo una festa e non si può aspettare il giorno del ritiro. Qualche volta può succedere che alcuni tipi di rifiuto non vengano temporaneamente accettati perché i contenitori sono troppo pieni: in questo caso il Comune consiglia di chiamare il numero verde 800276862, o mandare una mail a sestudifferenzia@etaspa.com prima di andare all’ecocentro. «Sestu ha raggiunto percentuali a dir poco soddisfacenti, sfiorando anche il 78 per cento della differenziata», continua Meloni, «qui vengono tanti utenti e vogliamo fare sempre di meglio: questa rampa consentirà di differenziare più agevolmente, e faciliterà il lavoro degli operatori che dall’alto potranno coordinare tutto».

