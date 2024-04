Ecocentro tra file, disservizi e nuove regole 

Momenti di tensione all’ecocentro comunale di Assemini: qualche utente è stato costretto ad andar via dopo una lunga fila, senza aver potuto gettare tutti i rifiuti perché mancavano i contenitori appositi, e ha discusso con gli operatori. Non è la prima volta che succede, a sentire i racconti dei protagonisti dei disagi: «Vengo, mi faccio la fila sotto il sole e poi non posso buttare alcuni rifiuti». Stavolta sono gli ingombranti: «Gli operatori dicono che non si possono buttare, mi devo riportare tutto a casa. E non mi sanno neanche dire quando potrò buttarli, mi hanno detto di provare venerdì ma non sono sicuri. Come se uno avesse il tempo di riempirsi la macchina ogni volta e fare i tentativi: magari non potrò conferirli neanche venerdì».

Clacson e lamentele

Nei giorni scorsi a Su Carropu, nella strada che collega Assemini a Decimomannu, la fila di auto in attesa di poter accedere all’ecocentro era lunga. Qualche automobilista che doveva proseguire in direzione Decimomannu, spazientito, suonava il clacson: l’alternativa sarebbe superare invadendo la carreggiata opposta, e per fortuna nessuno lo ha fatto.

Luisa Piras va via molto arrabbiata: non può lasciare «il tessile» (così vengono definiti i vestiti usati) perché non c'è il contenitore. «Non sono di qui: sono venuta al posto di mia figlia che non sta bene», racconta: «Abbiamo perso un sacco di tempo a cercare il tesserino sanitario perché non lo trovavamo, ma poi ho visto che non lo chiedono a nessuno». Gli operatori rispondono che loro le persone le conoscono di vista, sanno riconoscere chi non è di Assemini e non c’è bisogno di chiedere il documento. Il regolamento in realtà parla chiaro: è obbligatorio controllare i documenti all'ingresso, sarebbe imperdonabile se le persone che non pagano la Tari ad Assemini usufruissero di questo servizio pagato dai residenti.

Un altro utente costretto ad andar via con il furgone carico, incrociando un conoscente ancora in fila che probabilmente possiede un terreno in campagna, lo avverte ironico: « Prepararì , non prendono gli ingombranti. Domani ti ritrovi di nuovo l’orto pieno di aliga ».

Le modifiche approvate

L’amministrazione comunale sta cercando di migliorare il servizio: nei giorni scorsi in Consiglio sono state approvate (con 13 sì, quattro no e un astenuto) alcune modifiche al regolamento per la gestione dell’ecocentro. Il regolamento è stato uniformato indicando le modalità di accesso degli utenti, che devono essere muniti di “apposita card” oppure di codice fiscale e documento di identità. L’operatore provvederà a identificare l’utente e registrare su supporto informatico o cartaceo natura e quantità (anche stimata) del rifiuto conferito. L’accesso all’ecocentro è consentito ai titolari di utenze domestiche (cittadini residenti o domiciliati), utenti non residenti ma detentori di utenze domestiche e utenze non domestiche. Il regolamento stabilisce inoltre i quantitativi massimi e le tipologie di rifiuti conferibili, calcolati in funzione alla capacità ricettiva dell’ecocentro.

Il complesso di norme entrerà in vigore il 19 aprile, dovrà essere affisso all’ingresso dell’ecocentro e reso disponibile per la consultazione di chiunque ne faccia richiesta.

Il sito internet

La ditta che gestisce l’ecocentro di Assemini è la San Germano spa, che dispone di un sito internet (www.assemini-differenziata.it) dove gli utenti possono consultare calendari e guide utili per un corretto conferimento e per usufruire dei servizi.

