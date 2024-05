Ecocentro, stop ai conferimenti 

Grossi disagi per il conferimento dei rifiuti nell’ecocentro comunale di San Gavino, dove da qualche giorno non è possibile portare gli ingombranti. Molti cittadini l’hanno scoperto solo quando si sono presentati all’isola ecologica con l’auto piena di rifiuti: la comunicazione presente nel sito istituzionale del Comune non è stata vista da molte persone.

«In municipio – spiega il sindaco Carlo Tomasi – è arrivata la comunicazione della ditta Promisa, che gestisce il servizio al Tecnocasic, della chiusura del servizio per via delle attività di manutenzione straordinaria che andranno avanti fino al 31 maggio. Chiediamo ai cittadini di non procedere al conferimento degli ingombranti e di attendere una nostra successiva comunicazione che attesti la riattivazione del servizio».

Già in passato a San Gavino non sono mancati disagi per il conferimento di altre tipologie di rifiuti all’ecocentro. (g. pit.)

