A dicembre dovrebbe finalmente aprire il primo lotto del nuovo ecocentro di Monserrato. Un traguardo atteso da anni e più volte rinviato, che nelle ultime settimane è tornato al centro delle polemiche politiche. L’annuncio del sindaco Tomaso Locci in Consiglio comunale, ribadito poi nei giorni scorsi, non ha spento le critiche della minoranza, che contesta i ritardi accumulati dall’opera nel corso degli anni.

La polemica

«L’ecocentro doveva essere già aperto da tanto tempo, nel corso della progettazione ci sono stati dei problemi, i lavori sono andati a rilento», ha dichiarato Alberto Corda, consigliere dei Riformatori Sardi. «Adesso si aprirà questo primo lotto entro dicembre, ma la struttura avrebbe dovuto essere consegnata per intero. All’inizio della progettazione non c’erano due parti distinte, i cittadini stanno aspettando l’apertura completa da due legislature».

Critiche anche dai consiglieri Andrea Zucca e Valentina Picciau (Monserrato Pauli - La Svolta). «Sono passati dieci anni dall’elezione, il sindaco aveva promesso nel 2016 che avrebbe aperto subito l’ecocentro, siamo al 2026. Inoltre avrebbe dovuto rinnovare o comunque firmare un’ulteriore proroga per il sito di stoccaggio riguardo rifiuti ingombranti e Raee in modo da non creare disagi ai cittadini».

La difesa

Alle accuse ha replicato il sindaco Tomaso Locci, che ha ricordato il percorso dell’intervento e le difficoltà incontrate negli anni. «Nella precedente Giunta, nella quale Andrea Zucca era assessore all’Ambiente, c’era solamente un accordo di 15mila euro e una ventina di contenitori. Ci sono state tantissime delibere regionali che hanno allungato i tempi, più le forti piogge dell’anno scorso». Il primo cittadino ha quindi respinto le responsabilità dei ritardi: «Ci tengo a precisare che il ritardo non è mio, ma dei 25 anni precedenti nei quali non è stato fatto nulla. Ho recuperato un milione di euro per quest’opera, risparmiati dalle tasche dei cittadini, per quest’opera grazie a una causa vinta dal Comune tempo fa». Sul mancato rinnovo del sito di stoccaggio, Locci ha aggiunto: «Bisognerebbe informarsi. Le normative sono stringenti, le proroghe si possono fare in via eccezionale e non possono diventare l’ordinarietà. Sotto consiglio degli uffici legali ho preferito evitare. E comunque i servizi per ingombranti e Raee non sono stati sospesi».

L’assessore

Anche l’assessore all’Igiene urbana Saverio De Roma ha difeso la scelta di procedere per stralci. «Non potevamo seguire un appalto così grande, è un’opera fondamentale, abbiamo dovuto dividere l’intervento in due lotti. Quello importante è il primo lotto che apriremo a breve, il secondo riguarda opere verdi e illuminazione e partirà immediatamente dopo il primo». Sulle tempistiche ancora necessarie per l’apertura ha spiegato: «Da gennaio stiamo sollecitando gli enti esterni per gli allacci idrici ed elettrici. È stato appena cementato il piazzale e, dopo l’assestamento, verrà asfaltato».

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