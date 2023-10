Ecocentro, regole rigide per lo smaltimento dei rifiuti 

Ancora lamentele sulla raccolta differenziata, in particolare sul conferimento diretto all’ecocentro da parte dei cittadini. Negli ultimi tempi diverse persone si sono recate al centro di raccolta di via Aie salvo poi dover tornare a casa con la macchina ancora piena di rifiuti.

Il responsabile ambientale della San Germano, Giorgio Masola, tiene a precisare: «Non si possono conferire rifiuti di qualsiasi tipo, la normativa è chiara. In ogni caso ci stiamo organizzando per offrire un servizio sempre più completo, riceviamo volentieri i consigli e ove possibile verremo incontro alle richieste».

Michele Boi, 35enne decimese titolare della Conveco, ditta specializzata nella consulenza sullo smaltimento dei rifiuti, è sulla stessa linea: «A Decimo operano molto meglio rispetto ad altre realtà, quella che invece andrebbe migliorata è l’informazione ai cittadini. So che in passato ci sono stati incontri pubblici ma la realtà è che questi argomenti si prendono troppo alla leggera».

L'amministrazione comunale, più volte invocata, in questo caso non è direttamente competente: «La San Germano spa ha disposto alcune limitazioni sulla base delle normative vigenti», spiega la sindaca Monica Cadeddu, «anche e soprattutto per garantire la sicurezza di operatori e cittadini. Quello che possiamo fare noi è cercare di risolvere i casi specifici di residenti che, in buona fede, conferiscono normali quantità di rifiuti. Su questo argomento a brevissimo sarà anche approvato il regolamento sui rifiuti». (c. ma.)

