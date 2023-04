Ecocentro più funzionale con 400mila euro: «Miglioriamo il servizio» 

L’ecocentro di Sestu cresce con un investimento da 460 mila euro: 400mila sono fondi comunali, 60mila regionali. Un ampliamento che prevede una nuova area, già a disposizione dell’amministrazione: qui sarà realizzata una rampa e piattaforma di carico per rendere più agevoli le operazioni di scarico dei rifiuti all’interno dei cassoni. Per chi lavora nell’ecocentro significherà una maggiore efficienza, mentre per il pubblico la promessa è di un miglioramento del servizio.

I tempi

«Coerentemente con quanto inserito nel documento unico di programmazione si sta procedendo con il progetto di ampliamento dell’ecocentro. Finalmente siamo arrivati alla firma del contratto con l’impresa che si è aggiudicata i lavori», spiega l’assessore Emanuele Meloni, con delega ai Lavori pubblici, Servizio igiene e raccolta rifiuti. I tempi? «Contando quelli tecnici per organizzare il cantiere, fra qualche settimana potremo vedere le ruspe a lavoro», afferma con sicurezza Meloni. I cantieri «salvo intoppi dovrebbero essere ultimati nel giro di qualche mese».

Gli interventi

Nel dettaglio, sarà demolita e asportata la pavimentazione esistente, e poi effettuato uno scavo a sezione ristretta per le fondazioni dei muri perimetrali e interni della rampa, e infine realizzata la rampa e piattaforma di carico in calcestruzzo armato di tipo industriale, tale da sopportare anche i carichi più elevati. «Vogliamo far in modo che il cittadino che si reca in ecocentro abbia sempre la possibilità di depositare i propri rifiuti e con la realizzazione di questo ampliamento contiamo di ridurre al minimo, se non azzerare, il rischio di trovare il cassone pieno», continua Meloni. A Sestu le cose vanno già piuttosto bene, perché la percentuale di differenziato ha superato l’80%. Soddisfatta la sindaca Paola Secci: «Contiamo di potenziare il servizio di raccolta, anche dei tipi di rifiuto per cui risulta difficile rispettare i vincoli temporali del servizio di raccolta, o di quelli per cui non c’è uno specifico circuito di raccolta. E poi vogliamo ampliare l’area attrezzata di raggruppamento per supportare il servizio». (g. l. p.)