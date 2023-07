Ecocentro, nuovi orari da oggi a giovedì 13 

L’ecocentro comunale resta chiuso qualche giorno. Per consentire la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria da oggi e sino a giovedì 13 l’area in via Oslo, dove è possibile lasciare ogni tipo di rifiuti da parte dei residenti, aprirà dalle 6 alle 14 e resterà chiuso invece di pomeriggio.Da venerdì 14 quindi l’ecocentro comunale riprenderà il normale orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e infine la domenica dalle 11 alle 13.

RIPRODUZIONE RISERVATA