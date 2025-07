Ecocentro, nuove regole per evitare le file all’ingresso 

Nuove regole per l’accesso all’ecocentro di Tortolì. Il decalogo è stato aggiornato per tagliare le lunghe file che si sono verificate negli ultimi tempi e snellire le procedure di conferimento dei rifiuti. D’ora in avanti, anche per arginare l’arrivo di utenti non residenti nella cittadina, l’accesso alle strutture comunali sarà consentito agli utenti iscritti ai ruoli della Tari e ai componenti del nucleo familiare, agli utilizzatori di immobili o di porzioni di immobili iscritti ai ruoli Tari, ai soggetti che conferiscono rifiuti per conto di terzi iscritti agli stessi ruoli. E ancora agli intestatari di immobili, con destinazione civile abitazione, utilizzati per l’attività di locazione occasionale a fini turistici. «Per l’accesso - chiariscono dal Comune - potrà essere richiesto un documento d’identità o la tessera sanitaria oltre ai documenti dell’intestatario del ruolo Tari per conto del quale viene effettuato il conferimento. Sono ammesse deleghe da parte dell’intestatario Tari a persone non ricadenti nel suo nucleo familiare». In questo caso, il delegato dovrà essere munito di delega, documento d’identità proprio e documento (anche in copia) del delegante». ( ro. se. )

