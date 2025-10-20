Ecocentro, lunghe file in via Cagliari  

Conferire la differenziata all’ecocentro di Assemini? Una lunga e pericolosa missione. Nei fine settimana e nei giorni successivi alle giornate di sciopero l’ingorgo all’ingresso dell’isola ecologica si ripete, congestionando il tratto di via Cagliari che collega la cittadina a Decimomannu. La strada stretta, a una corsia per marcia, è l’unica che consente di raggiungere l’area dedicata al conferimento dei rifiuti.

Il pericolo

Il problema nasce dal fatto che le auto in attesa di accedere all’area comunale sono costrette a sostare in carreggiata perché la strada è sprovvista di una corsia parallela, spazio occupato da marciapiede e pista ciclabile. Il risultato? File lunghe centinaia di metri, spesso sino a via Gobetti e alla rotonda di Santa Lucia, e soprattutto il pericolo di immettersi nella corsia opposta per coloro che sono diretti a Decimomannu e all’ecocentro non devono entrare.

«Il discorso è lungo, è sul tavolo, ma francamente il tempo delle promesse deve lasciare spazio a fatti e concretezza», ha annunciato il sindaco Mario Puddu.

Servizio essenziale

Per molti cittadini che vivono in zone esterne al centro urbano, e sprovviste del servizio porta a porta, l’ecocentro è l’unico spazio per buttare i sacchi contenenti l’immondizia. A questi si aggiungono coloro per i quali il passaggio settimanale o bisettimanale non è sufficiente e che perciò usufruiscono del servizio offerto sette giorni su sette. Infine ci sono le ditte edili che devono smaltire il materiale da riporto, e chi deve conferire ingombranti o scarti che non possono essere ritirati in casa.

Almeno una volta alla settimana i cittadini utilizzano i canali social per denunciare quello che considerano un «pericoloso problema» dato da una «cattiva gestione del servizio». L’incidente stradale e lo scontro frontale sono sempre dietro l’angolo e in tanti chiedono che venga aperto un varco di accesso dalla strada sterrata, parallela a via Cagliari, che passa nel retro del cimitero e dell’isola ecologica. Omar Adamu, alla vista della lunga fila di macchine, parla di «intralcio alla circolazione», mentre Alessia Mulas la butta sul ridere: «Ogni volta è un viaggio della speranza». Le segnalazioni arrivano anche alla Polizia locale, ma di divise e palette neanche l’ombra: «La scelta di quel sito è scellerata», ha commentato Piergiorgio Bittichesu.

Le reazioni

«L’ingorgo è una costante - ha detto dall’opposizione il consigliere Diego Corrias - ma il sabato si arriva a un livello intollerabile. Se malauguratamente il bus rimane intrappolato nella coda, non potendo superare come fanno a loro rischio le auto, il traffico si blocca totalmente».

«L'ecocentro è indispensabile per i cittadini civili che vogliono conferire i rifiuti nel luogo apposito - ha aggiunto Niside Muscas - ma posizione e orari sono incompatibili col numero degli utenti che ne usufruiscono. Questo servizio andrebbe potenziato e l’ingresso spostato nel prolungamento di via Manin».

Oltre il danno la beffa, concludono Muscas e Corrias: «Dopo una lunga fila spesso si scopre che gli scomparti per i rifiuti sono già pieni, mancano del tutto o che l’ecocentro è in chiusura. Bisogna agire su posizione, viabilità e gestione complessiva. L’appalto è scaduto e l’amministrazione Puddu vive alla giornata di proroga in proroga».

