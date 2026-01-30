Ecocentro, le nuove regole 

Stop alle mini isole ecologiche rionali, il Comune Villacidro sta per aprire i cancelli dell’ecocentro. L’ufficialità dell’imminente taglio del nastro della struttura, nell’area del cantiere comunale di via Todde, è arrivata con l’approvazione del regolamento in Consiglio comunale. Maggioranza e minoranza favorevoli: «È un ulteriore passo avanti nella raccolta di rifiuti verso strutture fisse che mirano a migliorare la differenziazione, soprattutto eliminare le discariche a cielo aperto».

Le regole

Al servizio possono accedere le utenze domestiche e non domestiche presenti nel Comune, unica condizione è il pagamento della Tari, fuori gli evasori. In estrema sintesi, ciascun cittadino potrà recarsi nel punto di raccolta per gettare quei rifiuti che non fanno parte del sistema porta a porta. Mobili, elettrodomestici, apparecchi elettronici come tv e monitor, anche vernici, solventi, oli esausti e residui di potature.

Le eccezioni dovranno seguire percorsi particolari. Nell’area c’è posto per elettrodomestici, computer, telefoni, lampadine e quant’altro soggetto a smaltimento speciale per evitare inquinamento e recuperare materiali. L’utente è tenuto a presentare all’operatore ecologico un documento di identità per facilitare il riconoscimento, una tessera rilasciata dal gestore del porta a porta limitatamente ad alcune categorie. La società, invece, ha l’obbligo di un registro informatico degli accessi che riporta nominativo, volume e peso dei rifiuti conferiti.

Mini isole ecologiche

La struttura, che non cancella i punti storici di raccolta mobile nelle vie Parrocchia, Fluminiera e Piazza Italia, è stata progettata in sinergia col gestore del servizio, offerta inserita nella gara di appalto, col contributo di 80 mila euro del Comune, fondi della Regione. «Il regolamento – dichiara il sindaco, Federico Sollai – è un atto che disciplina la gestione dei rifiuti in modo più efficiente, ordinato e sostenibile».

L’ecocentro non è solo un luogo di conferimento, ma uno strumento di civiltà ambientale che responsabilizza i cittadini, tutela il territorio e rafforza il senso di comunità. È una scelta che guarda al futuro e che mette al centro l’interesse collettivo». L’assessore all’ambiente, Marco Erbì, riferisce: «L’ecoisola riduce l’indifferenziato e tutela l’ambiente. È il risultato di un lavoro tecnico e di una visione politica orientata all’integrazione dei servizi e al miglioramento della qualità della vita».

Le minoranze

«Il progetto – ricorda Marco Deidda – è nato con la precedente Giunta. Il ritardo è dovuto alle mancate autorizzazioni della Provincia. Speriamo che in un futuro prossimo si possa pensare a conferire nella struttura la frazione umida». Antonio Muscas aggiunge: «Un punto di partenza importante, resta però molto da fare. Pensiamo all’eccessivo aumento di prodotti da smaltire, in particolare plastica e abbigliamento».

