VaiOnline
Villacidro.
31 gennaio 2026 alle 00:34

Ecocentro, le nuove regole 

Restano i punti di raccolta nelle vie Parrocchia, Fluminiera e piazza Italia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Stop alle mini isole ecologiche rionali, il Comune Villacidro sta per aprire i cancelli dell’ecocentro. L’ufficialità dell’imminente taglio del nastro della struttura, nell’area del cantiere comunale di via Todde, è arrivata con l’approvazione del regolamento in Consiglio comunale. Maggioranza e minoranza favorevoli: «È un ulteriore passo avanti nella raccolta di rifiuti verso strutture fisse che mirano a migliorare la differenziazione, soprattutto eliminare le discariche a cielo aperto».

Le regole

Al servizio possono accedere le utenze domestiche e non domestiche presenti nel Comune, unica condizione è il pagamento della Tari, fuori gli evasori. In estrema sintesi, ciascun cittadino potrà recarsi nel punto di raccolta per gettare quei rifiuti che non fanno parte del sistema porta a porta. Mobili, elettrodomestici, apparecchi elettronici come tv e monitor, anche vernici, solventi, oli esausti e residui di potature.

Le eccezioni dovranno seguire percorsi particolari. Nell’area c’è posto per elettrodomestici, computer, telefoni, lampadine e quant’altro soggetto a smaltimento speciale per evitare inquinamento e recuperare materiali. L’utente è tenuto a presentare all’operatore ecologico un documento di identità per facilitare il riconoscimento, una tessera rilasciata dal gestore del porta a porta limitatamente ad alcune categorie. La società, invece, ha l’obbligo di un registro informatico degli accessi che riporta nominativo, volume e peso dei rifiuti conferiti.

Mini isole ecologiche

La struttura, che non cancella i punti storici di raccolta mobile nelle vie Parrocchia, Fluminiera e Piazza Italia, è stata progettata in sinergia col gestore del servizio, offerta inserita nella gara di appalto, col contributo di 80 mila euro del Comune, fondi della Regione. «Il regolamento – dichiara il sindaco, Federico Sollai – è un atto che disciplina la gestione dei rifiuti in modo più efficiente, ordinato e sostenibile».

L’ecocentro non è solo un luogo di conferimento, ma uno strumento di civiltà ambientale che responsabilizza i cittadini, tutela il territorio e rafforza il senso di comunità. È una scelta che guarda al futuro e che mette al centro l’interesse collettivo». L’assessore all’ambiente, Marco Erbì, riferisce: «L’ecoisola riduce l’indifferenziato e tutela l’ambiente. È il risultato di un lavoro tecnico e di una visione politica orientata all’integrazione dei servizi e al miglioramento della qualità della vita».

Le minoranze

«Il progetto – ricorda Marco Deidda – è nato con la precedente Giunta. Il ritardo è dovuto alle mancate autorizzazioni della Provincia. Speriamo che in un futuro prossimo si possa pensare a conferire nella struttura la frazione umida». Antonio Muscas aggiunge: «Un punto di partenza importante, resta però molto da fare. Pensiamo all’eccessivo aumento di prodotti da smaltire, in particolare plastica e abbigliamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Via libera tra le polemiche alla manovra per i Comuni

Centrodestra fuori dall’Aula, ma la maggioranza va avanti Truzzu: inaccettabile. Comandini prova a ricucire lo strappo 
Roberto Murgia
Il convegno.

«La sanità sia al servizio dei più deboli, restiamo umani»

Umberto Zedda RIPRODUZIONE RISERVATA
Francesca Sanna parla della sua scelta professionale

«Sì, sto per partorire ma i miei piazienti non possono stare soli»

Una storia di impegno e dedizione nell’ambulatorio di Solarussa  
Marianna Guarna
Maltempo

Nuova allerta meteo Cagliari chiude le scuole e i parchi

Allarme arancione per rischio idrogeologico Dopo Harry la città si blinda un’altra volta 
Alessandra Ragas
Intervista

«Macché fascismo, il rischio oggi è l’autoritarismo»

Da Cucchi a Minneapolis, Manconi e la “democratura” all’orizzonte. Il primo fronte: lo scudo penale 
Celestino Tabasso
Il caso

Alla Camera porte chiuse per CasaPound

L’opposizione occupa la sala e canta “Bella Ciao”, poi Fontana vieta l’evento 
L’incontro.

«Un problema serio quello dei 41-bis, territorio a rischio»

Mario Tasca RIPRODUZIONE RISERVATA