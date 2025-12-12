Ecocentro, lavori in ritardo e polemiche 

Tra i regali sotto l’albero i monserratini non troveranno il tanto atteso ecocentro. Più di un mese è passato dalla data prevista per la fine dei lavori – nel cartello apposto all’ingresso del cantiere in via San Fulgenzio si parla del 9 novembre – ma l’opera non sarà pronta prima dell’anno nuovo. Se è vero che i lavori non sono iniziati a maggio come preventivato, ma a giugno, resta il fatto che si andrà oltre i 180 giorni indicati nell’appalto.

Proteste

Una situazione che scatena il pressing del gruppo di opposizione Pauli – La Svolta. «Le incompiute di questa amministrazione sono puntuali come il Natale: per l’ennesima volta si arriva a fine anno senza che le promesse vengano mantenute», attaccano Andrea Zucca e Valentina Picciau. «Tra le tante opere ancora indietro salta all’occhio la questione dell’ecocentro, che doveva essere realizzato entro l’anno ma sappiamo benissimo che non sarà pronto. Ci chiediamo se, come già segnalato da noi, ci siano degli ostacoli alla realizzazione, se il nodo degli espropri sia stato risolto o se siano subentrati altri problemi. L’amministrazione dica ai cittadini cosa sta succedendo».

La replica

Secondo l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma i monserratini possono stare tranquilli: la situazione non preoccupa. «Non c’è alcun problema nella realizzazione dell’opera, i lavori procedono spediti. Se ci fossero stati problemi con gli espropri non sarebbero neanche iniziati», sottolinea l’assessore. Dunque da cosa dipende il rallentamento? «L’intervento è cominciato leggermente in ritardo per via del subappalto, poi ad agosto la ditta è andata in ferie e ultimamente abbiamo avuto qualche settimana di pioggia per cui non hanno potuto lavorare», continua De Roma. «Ora tutto procede bene, gli operai stanno alzando i muraglioni e le prove di carico hanno dato esito positivo».

I tempi

Il sindaco Tomaso Locci è ottimista: «Un ritardo di qualche mese è fisiologico, ma la struttura sarà sicuramente pronta nei primi mesi del 2026». Poi una stoccata alla minoranza. «La critica viene da una parte politica che faceva pagare ai cittadini un ecocentro che non esisteva ed era contraria alla causa legale contro Campidano Ambiente, con cui la mia amministrazione invece ha ottenuto un milione di euro per finanziare l’opera. A Monserrato l’ecocentro si aspettava da vent’anni». Rinviate al prossimo anno anche le partite che riguardano diversi altri progetti indicati più volte come prioritari dall’amministrazione: il rifacimento dell’asfalto di via Cabras, i lavori per il mercato civico e la Casa della Salute, l’approvazione del Puc. Prima di Natale, il 22 dicembre, il Comune inaugurerà invece il nuovo parco in via Tonara e l’autoparco della polizia locale.

