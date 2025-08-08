VaiOnline
Sinnai.
09 agosto 2025

Ecocentro, interventi in ritardo 

Slittano a ottobre i tempi di apertura dell’ecocentro di Solanas dopo la richiesta avanzata dalla Città metropolitana di nuovi lavori di adeguamento al progetto iniziale. Si tratta di interventi ora in fase di ultimazione: anche la realizzazione di un cavalcafosso da dieci metri in cemento armato con griglia amovibile. I restanti lavori, prevalentemente di completamento degli impianti, dovrebbero essere invece ultimati entro la prima metá di settembre.

Nel frattempo, si sta predisponendo il regolamento di gestione della struttura. lSi sta al contempo lavorando per il 2026, per incrementare le ore di apertura previste dal capitolato della gara d’appalto e per avere un ecocentro davvero funzionale durante l’intero anno e non soltanto quindi per la stagione turistica.

A realizzare l’intera opera, attesa da anni, è la Cosir, la stessa società che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani nel centro urbani di Sinnai e nelle frazioni. Da risolvere invece il recupero del depuratore fognario sempre a Solanas: i lavori sono purtroppo fermi da diversi anni. (r. s.)

