Ecocentro, in campo la Regione 

A passi spediti verso la realizzazione dell’ecocentro comunale che sorgerà in via San Fulgenzio, nei pressi della strada statale 554. La procedura si è sbloccato con la presa in carico da parte della Regione della gara d’appalto che verrà indetta per individuare l’impresa che dovrà fare i lavori per questo importante progetto da circa un milione e mezzo di euro. Non potendo gestire autonomamente le procedure di gara per importi così elevati, così come indicato dalla recente normativa in materia, il Comune ha affidato la gestione alla Centrale unica di committenza della Regione con cui gli uffici di via San Lorenzo collaboreranno costantemente.

I tempi

Manca solo un ultimo passo prima dell’avvio della gara: l’ok al progetto esecutivo (quello definitivo è stato approvato a gennaio). «È già pronto, lo approveremo probabilmente la prossima settimana», dichiara l’assessora all’Ambiente Paola Piroddi. «La realizzazione di quest’opera sarà di fondamentale importanza per la gestione del servizio di Igiene urbana che, attualmente, è penalizzato da questa mancanza». Nell’ecocentro si potranno portare i rifiuti non pericolosi ma anche quelli pericolosi e naturalmente ne potranno usufruire tutte le utenze, domestiche e non. L'ingresso verrà presidiato dagli addetti che faranno seguire un percorso preciso. Anche la viabilità d’accesso è compresa nell’importo del progetto. In ogni contenitore sarà indicata la tipologia di rifiuto che si potrà conferire con il relativo codice. L’area interessata dall’intervento è grande complessivamente 7.000 mq, e verrà adornata con del verde. «Grazie alla stretta e costante collaborazione tra il mio assessorato all’Ambiente e quelli all’Urbanistica e ai Lavori pubblici siamo riusciti a dare un’importante accelerata all’iter del progetto in quest’ultimo anno in quanto si tratta di una struttura tanto attesa dai cittadini», aggiunge Piroddi. «Siamo oramai alle battute finali di questo percorso per arrivare alla costruzione dell’ecocentro», interviene il sindaco Tomaso Locci, «attendiamo con fiducia che la Regione faccia partire quanto prima la gara e poi il conseguente affidamento dei lavori. Ci siamo impegnati molto per questo progetto, ci sono stati ostacoli tra i quali i due anni di Covid, ma non ci siamo arresi. Con l’ecocentro ci sarà un servizio migliore per i nostri cittadini».

I servizi

L’ecocentro si aggiungerà ai servizi già in funzione come le isole ecologiche e le ecoisole informatizzate. Queste hanno contribuito a risolvere le difficoltà che tante persone avevano soprattutto con gli ingombranti. La media di raccolta differenziata lo scorso anno è stata dell’83%, con un picco dell’84% a ottobre. Dati record, dovuti anche alle campagne informative di Comune e Gesenu. Anche i problemi con la raccolta del secco sembrano essere superati.

