Ecocentro, gara d’appalto deserta 

Sembrava ormai cosa fatta l’inizio della realizzazione dell’ecocentro in via San Fulgenzio a Monserrato, dopo la presa in carico dalla Regione della gara d’appalto per l’individuazione dell’impresa che avrebbe dovuto effettuare i lavori. La cattiva notizia, però, è che il primo bando di gara è andato deserto. In attesa della nuova gara, quindi, slittano ancora i tempi per un’opera di cui a Monserrato si iniziò a parlare nell’ormai lontano 2006.

L’iter

Il Comune aveva affidato ad aprile la gestione alla Centrale unica di committenza della Regione. Con la nuova normativa entrata in vigore quest’anno, infatti, gli appalti superiori al milione di euro (quello dell’ecocentro ammonta a circa a un milione e mezzo) devono essere gestiti da una stazione appaltante certificata, da cui la necessità di delegare a un ente sovraordinato. «Purtroppo la Regione ha stabilito dei requisiti molto stringenti, che hanno costretto le imprese interessate, circa una decina, a rinunciare al bando perché sprovviste delle garanzie richieste», spiega il sindaco Tomaso Locci. «Il nostro capo settore sta già interloquendo con gli uffici regionali per sensibilizzarli a rimodulare il bando e renderlo meno rigido, per permettere a più aziende di partecipare», continua Locci. «Chiaramente la Regione ha standard diversi rispetto ai Comuni, perché di solito bandisce gare da decine o centinaia di milioni, ma in questo caso parliamo di un’opera semplice che non presenta grosse criticità». La speranza, quindi è di sbloccare la situazione entro la fine dell’anno. «Senza questi accorgimenti sarebbe molto difficile trovare un’azienda in Italia disposta a realizzarlo. Ma, siamo fiduciosi, dalla Regione abbiamo trovato disponibilità: l’ecocentro si farà». Nel frattempo, per i cittadini restano a disposizione le isole ecologiche mobili.

La minoranza

Il gruppo Pauly La Svolta, di Valentina Picciau e Andrea Zucca, però, incalza. «La situazione si è fatta paradossale: oltre un milione di euro è vincolato per la realizzazione dell’ecocentro, il progetto è pronto, ma il recente bando per i lavori è andato deserto», scrivono in una nota. «Il progetto potrebbe risultare poco appetibile per i costruttori? Dubbi leciti, soprattutto perché nelle aree designate l’iter di acquisizione non è ancora completato, e la viabilità risulta compromessa». Oltre alla realizzazione dell’ecocentro, infatti, il progetto prevede anche i lavori di realizzazione della viabilità di accesso. Un’ulteriore punto che preoccupa i consiglieri. «Ad oggi ci troviamo in una situazione di stallo e decisamente in alto mare, con costi lievitati e nessuna certezza».

