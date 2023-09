Ecocentro e raccolta dei rifiuti: interrogazione della minoranza 

Il nuovo servizio di gestione di rifiuti sarebbe poco chiaro per alcuni versi secondo l’opposizione. Per questo i consiglieri di Obiettivo Muravera hanno presentato una interrogazione indirizzata alla vicesindaca Cristiana Sogliano.

In base al capitolato d’appalto la ditta dovrebbe, fra le altre cose, fornire agli utenti buste e mastelli entro due mesi dall’avvio del servizio (è iniziato lo scorso dicembre), realizzare quattro isole ecologiche videosorvegliate e, a Costa Rei, un ecocentro sempre aperto. E ancora installare fototrappole, eliminare il terriccio post eventi metereologici, sostituire i cestini stradali vecchi e pulire il canale delle acque alte e il rio Prumareddu. «Con grande rammarico – sottolineano Gianfranco Sestu, Francesca Mattana e Andrea Zinzula – per non essere stati coinvolti per spunti e suggerimenti e non avendo potuto contribuire in alcun modo alle linee guide del principale appalto comunale che subiremo per i prossimi 7-9 anni, non ci rimane che interrogare l’assessore».

I consiglieri chiedono, tra le tante cose, di chiarire chi si occupa della vigilanza e del controllo del rispetto delle indicazioni contenute nel capitolato, se è stata garantita l’apertura dell’ecocentro di Costa Rei h24 e come mai non sono ancora state installe le 4 isole ecologiche. «Alcuni servizi - concludono – ad oggi sono inesistenti senza che sia stata fornita alcuna spiegazione».



