Ecocentro comunale, montano le proteste per le nuove regole 

La gestione domestica dei rifiuti diventa un impiccio. Per conferire la spazzatura all’ecocentro di Baccasara, a Tortolì, gli utenti sono costretti a sorbirsi file estenuanti. Succede da qualche tempo, con conseguenti disagi e lamentele di coloro che, nel rispetto delle regole, vogliono consegnare i rifiuti agli operatori che lavorano nella struttura gestita da Formula Ambiente, società titolare dell’appalto di igiene urbana commissionato dal Comune. Sabato pomeriggio, solo per citare l’ultimo caso contestato, gli utenti sono rimasti in coda oltre due ore, con il serpentone di auto che dal centro di raccolta si estendeva fino alla rotonda della zona industriale. Già nei giorni precedenti, la criticità è stata segnalata agli amministratori comunali che oggi in Municipio hanno convocato i vertici dell’impresa.

Il sindaco, Marcello Ladu, e i suoi collaboratori dell’area Ambiente vogliono accertare le cause che stanno causando il disservizio ed eventualmente pianificare con gli addetti ai lavori gli interventi adeguati per cancellare l’emergenza.

Altro argomento critico sono i contenitori gialli per la raccolta degli indumenti usati. Fino a qualche tempo fa erano dislocati in diversi punti del paese, un servizio comodo e particolarmente utilizzato dai cittadini che volevano disfarsi di vecchi indumenti destinandoli ai più bisognosi. Ora i contenitori sono stati trasferiti nell’ecocentro di Baccasara e dunque anche un gesto di beneficenza è subordinato a ore di fila. Senza contare che, per il momento, si servono del sito soltanto i residenti, in attesa dei vacanzieri.

