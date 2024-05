Ecocentro comunale? Così non va 

Efficienza su alcuni fronti e disservizi su altri nella raccolta dei rifiuti porta a porta e nella gestione dell’ecocentro in località Su Carropu. Se ne occupa la San Germano, società che conta sul supporto di un sito internet e del canale social “Assemini Differenzia”, strumenti che però non sono sufficienti per tenere aggiornati i cittadini.

Le carenze

Dello scontento se ne fa portavoce Massimo Carboni di Fratelli d’Italia: «Il servizio di igiene urbana ha un costo sproporzionato rispetto alla qualità. Assemini è sempre più sporca, l’isola ecologica è un problema per i lavoratori e per i cittadini che devono conferire. Manca da undici anni la funzione politico-amministrativa di controllo. Da tempo paghiamo la bolletta più cara del circondario con la promessa di una misurazione puntuale dei rifiuti: abbiamo speso tanto denaro per adeguare mezzi e mastelli, ma non è mai partita la tariffa puntuale. Costi aumentati anche a seguito della progettazione e sperimentazione delle isole seminterrate e mobili fallita durante la prima giunta Puddu».

L’impegno

Il controllo dell’appalto è affidato agli uffici e al direttore esecutivo del contratto. La Polizia locale fa da supporto nella vigilanza ambientale, nelle ispezioni per abbandoni e nell’applicazione delle sanzioni in caso di non rispetto di orari e modalità di esposizione dei mastelli o dei dischi orari per spazzatrice.

L’amministrazione sta constatando alcune carenze e si sta muovendo per colmarle. Ne parla l’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni: «In queste ultime settimane ci sono stati più conferimenti di ingombranti rispetto al solito. Abbiamo spronato gli operatori a far arrivare tempestivamente gli avvisi alla popolazione in quanto è capitato che i cassoni si siano riempiti ma i cittadini non ne fossero a conoscenza. Stiamo quindi lavorando affinché venga migliorato il servizio informativo tramite il sito internet, i social e gli avvisi cartacei nell’ecocentro». Inoltre l’amministrazione ha provveduto a installare telecamere di videosorveglianza e chiesto agli uffici di interfacciarsi con la ditta per raddoppiare la capienza per ingombranti e materassi. Intanto la prima data utile per il conferimento è prevista domani negli orari di apertura dell’ecocentro.

Gli obiettivi

L’isola ecologica è disciplinata da un regolamento approvato nel maggio 2023 e modificato lo scorso 28 marzo in Consiglio comunale. In vista della scadenza prevista per il 30 ottobre dell’appalto vinto nel 2019 ci si muove su alcuni fronti: «Abbiamo chiesto - prosegue Meloni - alla ditta di fare sempre i controlli all’ingresso dell’ecocentro per quantificare l’effettiva tipologia e quantità di materiale conferito. I dati sono importanti soprattutto in questi ultimi mesi di appalto perché serviranno per la predisposizione di un nuovo progetto: studieremo meglio la situazione e faremo le dovute modifiche e ipotesi di dislocamento dell’ecocentro».

