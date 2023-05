Ecocentro chiuso, stop al conferimento a Serramanna 

A poco meno di un mese dall’attivazione del servizio, viene sospeso per i cittadini di Samassi il conferimento dei rifiuti a Serramanna. La soluzione era stata adottata il 2 maggio dall’amministrazione comunale solo in via temporanea in attesa della riapertura dell’ecocentro di via Cagliari. Per i cittadini resta la possibilità di prenotare il ritiro a domicilio di ingombranti, sfalci e di rifiuti tessili sanitari (ovvero pannolini, pannoloni e traverse per letto) chiamando il numero verde 800774711 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.

Intanto, dovrebbero essere stati completati i lavori all’interno dell’ecocentro che era stato chiuso nel passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo gestore. ( f. c. )

