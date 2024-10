Ecocentro chiuso, la protesta 

Da oltre tre mesi all’ecocentro comunale di San Gavino non è possibile portare i rifiuti ingombranti e ad oggi la situazione non è stata ancora risolta perché è legata alla chiusura di centri di conferimento come il Tecnocasic.

«Ho telefonato al numero verde dell’azienda Formula Ambiente, che gestisce il sistema di raccolta – dice Pasquale Marongiu, pensionato con disabilità 74enne –. Ho fatto presente di essere un portatore di handicap e di avere la necessità di smaltire due finestre in legno. L’operatore mi ha detto che al momento questo tipo di rifiuto non può essere smaltito e non è stata fornita nessuna data per il ritiro». Sulla questione interviene anche l’ex assessore Libero Lai: «Il piano regionale dei rifiuti prevede la possibilità di conferire in discarica gli ingombranti in situazioni critiche e limitazioni nei conferimenti. Nella gestione dei rifiuti va considerato il minor danno ambientale e il fermo di oltre 3 mesi nel ritiro degli ingombranti è una situazione di emergenza. È tempo di prendere decisioni». ( g. pit. )

