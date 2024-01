Ecocentro chiuso, esplode la protesta 

Cancelli chiusi da quasi un anno, e trasferte sino a Su Pezzu Mannu per liberarsi dei rifiuti ingombranti accumulati in casa. Un disagio che i selargini residenti nel centro abitato vivono da mesi, dopo il passaggio dal vecchio al nuovo appalto di igiene urbana e la chiusura dell’isola ecologica di via Fermi, passata ufficialmente dalla Campidano ambiente - in liquidazione - all’attuale società alla guida dell’igiene urbana in città, la San Germano, e di fatto entrata nel patrimonio comunale.

Impianto fermo

L’operazione di acquisto è stata chiusa lo scorso novembre con la cessione per poco più di 460mila euro, risorse versate da San Germano all’ex consorzio, e in parte resi dal Comune - che diventa proprietaria dell’ecocentro - durante i prossimi cinque anni sotto forma di canone mensile come previsto nel contratto. Ma dopo mesi l’impianto di via Fermi è ancora off limits.

E le lamentele dei selargini che in questi mesi si sono recati in via Fermi con l’auto carica di rifiuti di cui disfarsi, per poi fare dietrofront, non sono poche.

Le proteste

«Alcune settimana fa sono andata convinta di trovare aperto perché ricordavo l’annuncio della riapertura fatto pochi mesi prima della fine dello scorso anno, invece ho trovato il cancello chiuso», racconta Ivan Pisu. «Per me che abito in centro a Selargius arrivare sino all’altra isola ecologica di Su Pezzu Mannu diventa complicato, anche perché la viabilità per arrivarci non è delle migliori, infatti ci ho rinunciato». E come lei tanti altri selargini. «Ho fatto due tentativi in via Fermi, ma sono tornata a casa con il solito forno elettrico rotto e le due sedie ormai inutilizzabili che avevo in cantina», dice Alberta Melis. «Capisco la comodità per chi abita a Su Planu, Is Corrias e nella zona di Su Pezzu Mannu, ma per noi che viviamo nel centro urbano è un disagio dover raggiungere l’unico ecocentro rimasto aperto. E temo che questo problema potrebbe portare qualcuno a liberarsi dei rifiuti strada facendo, come purtroppo già spesso capita».

Il Comune

Lamentele e disagi che il Comune conosce bene. «Come amministrazione abbiamo completato tutti i passaggi di nostra competenza per l’acquisizione della struttura di via Fermi», ci tiene a precisare il sindaco Gigi Concu. «Aspettiamo che la società faccia altrettanto per poterci consegnare quanto prima l’ecocentro», aggiunge, «così da poter porre fine ai disagi dei selargini a oggi costretti a raggiungere l’impianto di Su Pezzu Mannu, decisamente troppo lontano per chi abita nel centro abitato».

Un mese di tempo, assicurano dalla società, e una parte del centro per la raccolta differenziata dei rifiuti nella zona industriale sarà aperta al pubblico. «L’altra dotata di rampa per il passaggio dei mezzi ha necessità di una manutenzione straordinaria», spiega il responsabile nell’Isola di San Germano, Stefano Corda, «ma abbiamo già affidato l’incarico per la progettazione. Quella senza rampa invece contiamo di metterla in funzione entro febbraio».

