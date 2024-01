Ecocentro chiuso da un mese: «Vergogna» 

Un’auto si era schiantata (per il gesto volontario, autolesionista, di un disoccupato) sul cancello dell’ecocentro di Serramanna, danneggiando anche il sensore che regola la sbarra per l’accesso: era il 6 dicembre, e da allora le porte dell’impianto costruito in località Pruni Cristi, a ridosso degli impianti di depurazione consortile e di compostaggio del Consorzio Cisa sono rimaste sbarrate, per il disappunto dei cittadini e della minoranza che lamentano l’interruzione di un servizio fondamentale. «Quando riapre l’ecocentro a Serramanna?»: alla domanda ricorrente degli utenti risponde il sindaco Gabriele Littera. «Contiamo che la ditta che gestisce la struttura riattivi il servizio in settimana, con la riapertura dell’ecocentro o, qualora per qualsiasi motivo non si ancora possibile accogliere l’utenza nella struttura, di un ecocentro mobile».

La gestione

L’ecocentro, a Serramanna, è di proprietà del Cisa ed è gestito dalla società incaricata del servizio di Igiene urbana, in convenzione dal Comune. Il conferimento di diverse frazioni di rifiuti è sospeso da un mese. Quali le contromisure dell’amministrazione? La risposta la dà, ancora, il sindaco Littera: «Sono potenziati al massimo i ritiri a domicilio degli ingombranti».

Le critiche

L’impegno del primo cittadino non basta alla minoranza consiliare, critica nei riguardi dell’esecutivo per l’interruzione del servizio. «Per noi non va tutto bene», commenta Gigi Piano, capogruppo di “Più Serramanna”: «Ancora una volta è dimostrata l’inefficienza di questa amministrazione. Che sia responsabile direttamente oppure no, è ovvio che un’amministrazione attenta non permette che l’ecocentro resti chiuso per un mese. Abbiamo avuto modo di sottolinearlo a più riprese: si tratta di una struttura fondamentale per il buon funzionamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti».

L’ecocentro futuro

Che l’ecocentro sia strategico per il buon andamento della raccolta differenziata dei rifiuti e per il contenimento del fenomeno dell’abbandono di rifiuti nelle campagne, lo dice anche l’approvazione, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, del progetto da 690 mila euro per realizzarne uno nuovo, di proprietà del Comune. «Serramanna non è proprietaria di un ecocentro – aveva rimarcato in Aula la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Moralvia Montis – e si è dovuto intervenire per dotarci di piena proprietà per aumentare l’efficienza del servizio di igiene urbana». Il sindaco Littera entra nello specifico: «Per il progetto, già finanziato, per il nuovo ecocentro sfrutteremo un’area di proprietà comunale del Pip destinata ad area parcheggi e servizi».

