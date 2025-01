Ecocentro ancora a mezzo servizio 

Due ecocentri, in via San Paolo e a Sant’Elia, e due isole ecologiche mobili, in via Pisano e via Puglia. Piacciono ai cittadini i servizi alternativi alla raccolta porta a porta attivi tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Via San Paolo

Ma, come da disposizioni dell’ordinanza dirigenziale del 20 giugno, l’ecocentro di via San Paolo non può ancora ricevere i rifiuti di grandi dimensioni quali lavatrici, frigoriferi, legno, televisori, arredi, oggetti in plastica e altri rifiuti voluminosi, che dovranno essere conferiti nell’ecocentro di viale Sant’Elia oppure mediante il servizio di ritiro di materiali ingombranti a domicilio, che continua a funzionare regolarmente.

Via Puglia

Quello di via Puglia è stato aperto il 16 dicembre scorso. Si potranno conferire organico, imballaggi in multimateriale (vetro e lattine) e in plastica, carta e cartone, piccoli elettrodomestici, olio vegetale, sfalci e potature.

Il nuovo impianto è sempre aperto ad esclusione dei giorni festivi e l’accesso sarà consentito a tutte le utenze domestiche e non domestiche regolarmente iscritte al ruolo Tari, previa esibizione della “ecocard”.

