Ecocentro, ampliamento contro i disagi 

A Serrenti si lavora per l’ampliamento dell’ecocentro comunale. A seguito delle criticità manifestatesi con la chiusura degli impianti di smaltimento di Macchiareddu e Villacidro, il Comune sta predisponendo un progetto di ampliamento e adeguamento dell’ecocentro, finanziato con fondi regionali.

«Ci sono problemi seri che perdurano da tanti mesi sia con Tecnocasic sia con Villaservice – spiega il sindaco Pantaleo Talloru – quindi spesso si verifica che Tecnocasic non riceve i carichi di ingombranti e di altre tipologie di rifiuti, perché ci sono lavori che non sono finiti e quindi non è a regime. Nel frattempo, i cassoni nell’ecocentro si riempiono più del dovuto creando disagi e l’utenza deve tornare indietro». Gli interventi riguardano l’ampliamento della base cementata, la predisposizione di un impianto interno di illuminazione e l’aumento del numero di scarrabili. «Stiamo predisponendo un progetto che tiene conto anche dei suggerimenti della ditta Formula Ambiente per far sì che l’ecocentro sia più razionale e funzionale per i servizi dovuti e per risolvere le problematiche attinenti alla raccolta e al conferimento, in particolare, di ingombranti – così Talloru –. Il progetto è in atto e la Regione dovrebbe finanziarlo con quarantamila euro, soldi che devono ancora arrivare. L’impianto è a norma, in questi anni abbiamo fatto sì che fossero rinnovati tutti i certificati, i fondi serviranno per il completamento della struttura e per renderla più funzionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA