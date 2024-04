Ecocentro a Rudalza per la raccolta rifiuti di Porto Rotondo 

Riveduto e corretto (al rialzo, l'importo dell'intervento), il progetto di realizzazione dell’ecocentro comunale alle spalle della spiaggia di Marinella è stato ammesso a valere dei fondi Pnrr ed entro la fine dell'anno sarà posata la prima pietra. In funzione dall'estate 2026, il nuovo ecocentro nascerà in un'area di circa mezzo ettaro a ridosso di Porto Rotondo con lo scopo di raccogliere i rifiuti urbani in una zona in cui, nella stagione estiva, aumenta considerevolmente il numero degli abitanti e troppo lontana dall'unico attuale ecocentro situato in Zona industriale che, d'estate, gestisce gli scarti di circa centomila utenti. Condizioni che, negli ultimi anni, hanno contribuito all'aumento dei sacchetti selvaggi di spazzatura nel litorale, sulle strade provinciali e all'esterno delle isole ecologiche sparse nel comprensorio di Porto Rotondo, di dimensioni ridotte per il conferimento dei rifiuti ingombranti.

L'intervento, pari a oltre un milione e settecentomila euro, comprende anche l'installazione di un sistema di identificazione degli utenti che conferiscono i rifiuti nei cento box allestiti nel borgo turistico. Oggetto di numerose contestazioni, il progetto è stato osteggiato dalla minoranza in Consiglio comunale che contestava l’ubicazione della struttura sia perché la zona è interessata da strutture alberghiere di alto livello sia perché il tratto di strada in cui sarà realizzato è poco agevole, stretto tra una linea ferroviaria e una spiaggia.

