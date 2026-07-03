Ecocentro a numero chiuso, è polemica 

Ad Assemini è scoppiato il “caso Ecocentro”. Nei giorni scorsi l’annuncio di una nuova procedura di accesso al centro di raccolta rifiuti comunale aveva scatenato un acceso dibattito tra la popolazione e le forze di opposizione, preoccupate per le possibili ripercussioni sulla fruibilità del servizio.

A scatenare tutto un avviso, diffuso precocemente sui social, che parlava di un accesso consentito esclusivamente su prenotazione telematica a partire dal prossimo 15 luglio. Una prospettiva che ha immediatamente allarmato le minoranze consiliari, le quali hanno interpretato la misura come una barriera digitale e un ostacolo insormontabile per fasce di popolazione più fragili, come gli anziani e per i residenti nell’agro.

I chiarimenti

Il sindaco Mario Puddu è intervenuto per fare chiarezza, parlando di un «errore di comunicazione» dovuto alla diffusione di una bozza non autorizzata. Il primo cittadino ha rassicurato la cittadinanza: «La prenotazione non sarà affatto obbligatoria. Il conferimento dei rifiuti sarà infatti garantito anche in assenza di prenotazione, poiché l’obiettivo dell’iniziativa - che si configura come una fase sperimentale - è puramente quello di ottimizzare i flussi per risolvere l’annoso problema delle lunghe code che congestionano la viabilità verso Decimomannu».

Per supportare il nuovo corso l’amministrazione ha introdotto misure di flessibilità: chiunque incontri difficoltà con l’uso della piattaforma digitale potrà contare su finestre di accesso dedicate all’interno di ogni fascia oraria e su un servizio di assistenza telefonica tramite il numero verde San Germano (800.301.088).

Le reazioni

Nonostante i chiarimenti del sindaco, il dibattito politico resta vivace. L’opposizione, sebbene concorde sulla necessità di risolvere il problema delle code, contesta la strategia adottata. Niside Muscas e Sabrina Stara hanno sottolineato come «innovazione e inclusione» debbano andare di pari passo, suggerendo di continuare ad affiancare alla prenotazione fasce di accesso libero. Toni più duri sono stati espressi da Sandro Sanna, che ha definito la scelta come una «politica delle scorciatoie», e da Alessandro Casula e Francesco Lecis, i quali hanno evidenziato criticità strutturali mai risolte, come la presenza di un unico impianto per un territorio vasto e la mancanza di una raccolta porta a porta adeguata per chi vive fuori dal centro abitato.

Tra i timori più diffusi, quello espresso dal consigliere Ignazio Pireddu, in linea con gran parte dell’opposizione: la preoccupazione che restrizioni, anche potenziali, possano scoraggiare i cittadini e alimentare il triste fenomeno dell’abbandono di rifiuti nelle campagne e nelle aree periferiche.

Prossimi passi

Dal 13 luglio la piattaforma sarà attiva per chi desidera prenotare, ma il test vero sarà quello della quotidianità: la capacità del nuovo modello di coniugare efficienza gestionale e accessibilità universale a un servizio pubblico essenziale.

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