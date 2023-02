Ecocentri e raccolta differenziata, si cambia 

Mercoledì prossimo parte ufficialmente il nuovo servizio. Un appalto da 16 milioni per cinque anni, con la possibilità di rinnovo per altri tre anni, affidato alla San Germano. Per ora il calendario del ritiro porta a porta resta lo stesso degli ultimi mesi, mentre fra le novità - che saranno introdotte gradualmente dopo una campagna informativa da parte della nuova ditta - c’è l’arrivo dei mastelli con microchip che saranno distribuiti a domicilio dopo un primo periodo di assestamento del servizio, ma è prevista anche la realizzazione di un nuovo ecocentro di proprietà comunale, che sarà costruito sempre nell’area industriale, in via Meucci, all’angolo con via Einstein - vicino al centro raccolta di via Fermi utilizzato sinora dai selargini -. Sarà la seconda isola ecologica per Selargius, dopo quella inaugurata a Su Pezzu Mannu lo scorso anno. Ci sarà anche un servizio di pronto intervento e reperibilità attivo 24 ore su 24 ore, mezzi nuovi dotati di gps e di sistemi di pesatura. E un nuovo sistema di tariffazione puntuale, che - come già succede in altri Comuni - consentirà di pagare la tassa in base ai rifiuti prodotti.

Ad annunciare i disagi di questi ultimi giorni è la stessa Gesenu. «In previsione del cambio comunichiamo agli utenti che il centro di raccolta di via Fermi», di proprietà della società, ha chiuso al pubblico ieri, così come l’isola ecologica comunale nella località Su Pezzu Mannu, che però riaprirà i cancelli dal 4 marzo, con gli stessi orari di sempre. Mentre il ritiro dei rifiuti ingombranti è già sospeso, riprenderà con il nuovo gestore dal 3 marzo. «Nell’arco temporale di chiusura dei centri di raccolta e di interruzione del ritiro porta a porta degli ingombranti, verrà garantita la prosecuzione delle prenotazioni attraverso i numeri telefonici dedicati, che saranno puntualmente comunicati alla San Germano, all’insegna della continuità di servizio», precisano dalla società uscente. «Quindi gli utenti possono continuare a contattare il nostro ufficio clienti per prenotare il servizio ed avere un appuntamento, poiché tutte le richieste verranno inoltrate al nuovo gestore».

Stop al ritiro degli ingombranti e isola ecologica di via Fermi - nella zona industriale - che chiude i battenti in vista del via al nuovo servizio di Igiene urbana a Selargius, con il passaggio di consegne fra Gesenu - società che gestisce attualmente il ritiro dei rifiuti in città - e San Germano, l’azienda che si è aggiudicata il nuovo appalto in partenza dal 1 marzo.

Stop al ritiro degli ingombranti e isola ecologica di via Fermi - nella zona industriale - che chiude i battenti in vista del via al nuovo servizio di Igiene urbana a Selargius, con il passaggio di consegne fra Gesenu - società che gestisce attualmente il ritiro dei rifiuti in città - e San Germano, l’azienda che si è aggiudicata il nuovo appalto in partenza dal 1 marzo.

Le novità

Ad annunciare i disagi di questi ultimi giorni è la stessa Gesenu. «In previsione del cambio comunichiamo agli utenti che il centro di raccolta di via Fermi», di proprietà della società, ha chiuso al pubblico ieri, così come l’isola ecologica comunale nella località Su Pezzu Mannu, che però riaprirà i cancelli dal 4 marzo, con gli stessi orari di sempre. Mentre il ritiro dei rifiuti ingombranti è già sospeso, riprenderà con il nuovo gestore dal 3 marzo. «Nell’arco temporale di chiusura dei centri di raccolta e di interruzione del ritiro porta a porta degli ingombranti, verrà garantita la prosecuzione delle prenotazioni attraverso i numeri telefonici dedicati, che saranno puntualmente comunicati alla San Germano, all’insegna della continuità di servizio», precisano dalla società uscente. «Quindi gli utenti possono continuare a contattare il nostro ufficio clienti per prenotare il servizio ed avere un appuntamento, poiché tutte le richieste verranno inoltrate al nuovo gestore».

Il piano

Mercoledì prossimo parte ufficialmente il nuovo servizio. Un appalto da 16 milioni per cinque anni, con la possibilità di rinnovo per altri tre anni, affidato alla San Germano. Per ora il calendario del ritiro porta a porta resta lo stesso degli ultimi mesi, mentre fra le novità - che saranno introdotte gradualmente dopo una campagna informativa da parte della nuova ditta - c’è l’arrivo dei mastelli con microchip che saranno distribuiti a domicilio dopo un primo periodo di assestamento del servizio, ma è prevista anche la realizzazione di un nuovo ecocentro di proprietà comunale, che sarà costruito sempre nell’area industriale, in via Meucci, all’angolo con via Einstein - vicino al centro raccolta di via Fermi utilizzato sinora dai selargini -. Sarà la seconda isola ecologica per Selargius, dopo quella inaugurata a Su Pezzu Mannu lo scorso anno. Ci sarà anche un servizio di pronto intervento e reperibilità attivo 24 ore su 24 ore, mezzi nuovi dotati di gps e di sistemi di pesatura. E un nuovo sistema di tariffazione puntuale, che - come già succede in altri Comuni - consentirà di pagare la tassa in base ai rifiuti prodotti.

Non solo: verranno predisposte delle campagne di informazione per educare e sensibilizzare i selargini alla differenziata, sarà predisposto un sito web, e i selargini avranno un’applicazione scaricabile sul telefonino, con informazioni in tempo reale, regole sulla differenziata e calendario aggiornato sul ritiro dei rifiuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata