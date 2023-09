Ecocentri, aprono i primi cancelli 

Potrebbe rientrare l’allarme discariche abusive che in questi mesi si è alzato nelle campagne dell’Alto Oristanese. L’incivile di turno, purtroppo, continuerà a esistere ma se non altro, dopo uno stop forzato dovuto alla non agibilità e alla mancata richiesta di accatastamenti, qualcosa si muove sul fronte degli ecocentri comunali chiusi da mesi. Riapre infatti quello di Paulilatino, uno dei quattro a disposizione dei cittadini degli otto comuni che condividono la gestione della raccolta differenziata sotto la regia dell’Unione del Guilcier.

La ripresa

Da lunedì sarà a servizio anche dei cittadini di Ghilarza, Abbasanta, Norbello, Aidomaggiore, Tadasuni, Boroneddu e Soddì il lunedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 13.30 e il martedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19.30. Gli ecocentri, aperti da alcuni anni, erano stati chiusi a fine giugno perché tutti sprovvisti del certificato di agibilità.

Le novità

L’Unione si è attivata per sanare la situazione e si dovrebbe essere vicini alla riapertura anche degli altri. Aidomaggiore ha ancora da risolvere un problema di autorizzazione allo scarico dell’acqua, problema simile ad Abbasanta dove si attende l’ok della Provincia.

Diversa la situazione di Boroneddu. Sino a pochi giorni fa, anche secondo quanto spiegato in un recente Consiglio dal sindaco Angelo Mele in risposta ad un’interrogazione della minoranza, si pensava che la struttura (dove si possono conferire solo alcune tipologie di rifiuti) fosse pronta a riaprire perché in regola. In realtà si è scoperto che anche per Boroneddu era necessario procedere con l’accatastamento, operazione avviata pochi giorni fa. «Nel rispondere all’interrogazione mi sono basato sulle informazioni avute dall’ufficio tecnico, che poi si è scoperto non fossero esatte e così l’Unione sta procedendo con l’accatastamento», spiega il sindaco Angelo Mele.

Il nodo Tari

«Abbiamo messo tutto l’impegno per risolvere i problemi di carattere burocratico emersi – spiega il presidente dell’Unione, Serafino Oppo - Giustamente l’impresa ha bloccato il servizio in attesa delle certificazioni. Abbiamo subito dato l’incarico per gli accatastamenti, indispensabili per i certificati di agibilità. Intanto nella Tari che pagano i cittadini è ricompreso anche il servizio degli ecocentri.

E allora cosa accadrà? «È un argomento che non abbiamo affrontato e che andrà chiarito», risponde Angelo Mele, che fa parte anche della Giunta dell’Unione.

