Ecocentri, 110mila accessi all’anno 

I due ecocentri che già esistono fanno numeri trionfali, con 2.422 tonnellate di rifiuti differenziati e speciali che ciascuno di loro raccoglie in città ogn anno, ma non bastano. Il Comune lo sa e infatti da tempo ne ha pianificati altri, ma lo stop giunto nei giorni scorsi a quello di via dei Valenzani, a causa di una sentenza del Consiglio di Stato, ora complica le cose. Mentre gli impianti di via San Paolo e Sant’Elia sono la meta di un numero sempre crescente di cagliaritani, per quanto riguarda gli altri quello di via dei Valenzani, dietro i grandi market, era il prossimo della lista. Un ricorso dei residenti contro il Comune, affinché non fosse realizzato, era stato respinto dal Tar, ma nei giorni scorsi l’ha accolto il Consiglio di Stato: non si può fare.

Via dei Valenzani

I giudici amministrativi d’appello hanno respinto tutte le richieste dei residenti tranne una: la distanza non sufficiente dell’isola ecologica dalle abitazioni. Questo non significa che non si possa realizzare, dunque, bensì che l’area potrebbe essere ridotta o, se possibile, spostata: in linea del tutto teorica, visto che al Comune ancora non ne hanno parlato. «Il finanziamento era già stato accantonato dalla Giunta precedente quando era stato presentato il ricorso», spiega Luisa Giua Marassi, assessora comunale all’Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico, «ora in assessorato dobbiamo esaminare col nuovo dirigente, Paolo Pani, e altre figure la situazione degli ecocentri nel suo complesso». Per quanto riguarda via dei Valenzani, insomma, la situazione potrebbe essere chiusa con la sentenza del Consiglio di Stato.

Le altre isole ecologiche

Ci sono però altri due ecocentri in via di progettazione-realizzazione. Uno sorgerà in via Abruzzi ed è finanziato mentre l’altro, atteso in viale Monastir, alla fine di complessi calcoli su dare e avere tra il Comune e l’Associazione temporanea di imprese formata da De Vizia, Econord ed Eta ambiente dovrà essere realizzato a proprie spese dal gruppo di imprese d’appalto. «In via Abruzzi», spiega l’assessora Giua Marassi, «ci sono stati problemi perché nel sottosuolo erano stati trovati reperti bellici e falde acquifere, ma la situazione si sta risolvendo». Anche considerato che - come assicura la stessa esponente della Giunta Zedda - gli ecocentri di via San Paolo e Sant’Elia stanno andando alla grande, non è escluso che gli ulteriori due in arri in via Abruzzi e in viale Monastir possano essere sufficienti. «Prenderemo la decisione quando saranno in funzione, sulla base dei dati reali», precisa l’assessora.

La situazione

Giua Marassi, intanto, si dice soddisfatta per come vanno le cose in via San Paolo e a Sant’Elia: «Con 56.800 accessi l’anno in ciascuno dei due, nei 360 giorni di apertura l’anno, i risultati di questo servizio sono eccellenti e spingono la Giunta a proseguire su questa strada».

