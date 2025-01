Ecobox, via ai controlli nei locali 

Al via la ricognizione degli ecobox, i contenitori per i rifiuti in uso a bar e ristoranti. La polizia locale, su richiesta dell’Amministrazione, sta eseguendo i controlli sulle concessioni rilasciate per il posizionamento dei bidoni mascherati da una intelaiatura in legno. Molti, infatti, appaiono sporchi e fatiscenti, non rispondono più ai requisiti fissati dal regolamento al quale tutti i concessionari devono fare riferimento. In particolare il Comune chiede l’osservanza degli articoli che riguardano le modalità di conferimento dei rifiuti, il mantenimento dell’igiene con continui lavaggi e il decoro urbano con il posizionamento di fiori e piante nella parte superiore degli ecobox. Incombenze alle quali i titolari dei pubblici esercizi non si possono sottrarre, nemmeno quando le attività chiudono per ferie, pena la revoca della concessione. Dopo le lamentele dei residenti del centro una squadra della polizia locale si sta dedicando al censimento di tutti i contenitori che erano stati introdotti per migliorare il decoro urbano. (c.fi.)

