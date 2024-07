Ecobox, discariche nel centro 

Un ultimatum agli incivili e ad alcuni titolari di bar e ristoranti che trasformano gli ecobox in discariche a cielo aperto.

Lettere e controlli

L’assessore all’Ambiente, Raniero Selva, sta inviando una valanga di lettere ai gestori dei pubblici esercizi del centro storico chiedendo loro di prestare maggiore attenzione nella cura dei contenitori dei rifiuti. «In contemporanea – avverte Selva – scatteranno i controlli e, se sarà necessario, anche le sanzioni. Esiste un regolamento e va rispettato». I residenti del quartiere antico sono esasperati dalle condizioni di degrado di molti angoli del rione a più alta concentrazione di locali per la somministrazione di cibo e bevande. I sacchi della spazzatura vengono depositati in ecobox spesso fatiscenti, privi di chiusura e esposti alle visite di topi e gabbiani. «Stiamo studiando soluzioni alternative – prosegue l’assessore – ma nel frattempo pretendiamo il rispetto del regolamento che è già in vigore». L’osservanza degli orari di conferimento, il lavaggio e la disinfezione dei bidoni, le targhette da apporre con il nome dell’attività nella casette di legno: sono solo alcuni degli adempimenti richiesti. Tra gli obblighi anche quello di abbellire con piante e fiori la parte superiore degli ecobox, in modo che a nessuno venga in mente di posarci sopra dei rifiuti. Ma non solo. I settori Demanio Ambiente, con il servizio Transazione Digitale, lo scorso anno avevano avviato un progetto per monitorare in tempo reale lo stato delle posizioni delle singole attività sull'uso degli ecobox. Era stata creata una piattaforma online, con dati e immagini, per la gestione integrata dei procedimenti amministrativi e le varie strutture erano state georeferenziate con allegata documentazione fotografica, per una maggiore completezza delle informazioni e per una più agevole attività di controllo da parte della polizia locale. Provvedimenti che evidentemente non sono serviti.

Operatore di quartiere

Intanto il gruppo consiliare di FI rilancia l’idea dell’operatore di quartiere, «che quotidianamente fa lo spazzamento e raccoglie i rifiuti con scopa e paletta in un ambito cittadino predeterminato. Un “operatore di prossimità”, vicino ai cittadini – spiegano Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru e Lina Bardino – con i quali instaurare un rapporto proficuo di scambio di informazioni sulle necessità di igiene del quartiere».

RIPRODUZIONE RISERVATA