Ecobox come discariche, è già emergenza rifiuti 

Ecobox come discariche e ritardi nella raccolta dei rifiuti. I residenti alla vigilia della stagione turistica sono già esasperati. Intanto si intensificano i controlli sulle condizioni dei suoli pubblici in particolare quelli dedicati ai contenitori dei rifiuti di bar e ristoranti. Gli agenti della polizia locale stanno mettendo in atto tutta una serie di verifiche con ispezioni sulle strutture posizionate in particolare nel centro storico. Problemi anche per il ritiro delle varie frazioni, in particolare nella zona sud della città, da parte della società incaricata del servizio, tanto che il presidente della commissione Ambiente ha già fissato una riunione urgente con i vertici dell’azienda, per ottenere spiegazioni formali. «Denuncio l’ennesimo grave disservizio da parte dell’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti sul territorio. Nonostante il calendario regolarmente comunicato ai cittadini, la frazione prevista non è stata ritirata, lasciando i carrellati colmi e l’area pubblica, che ospita anche un parco sito in via Matteotti frequentato da famiglie e bambini, in condizioni di assoluto degrado», si lamenta Christian Mulas, presidente della commissione consiliare: «È inaccettabile che l’azienda, già più volte segnalata per la sua negligenza, continui a scaricare le responsabilità sui cittadini invece di garantire un servizio essenziale e previsto per contratto».

