Ecoattivisti tentano il blitz in aeroporto 

Torino . Sventato dalla polizia un blitz di ecoattivisti all'aeroporto di Torino-Caselle. Un gruppo di giovani aderenti ad Extinction Rebellion, Fridays for Future e Scientist Rebellion hanno tentato di raggiungere il terminal dei jet privati per una dimostrazione, ma si sono visti sbarrare il passo dagli agenti, presenti in forze. Dodici gli identificati. Non è scattata nessuna denuncia penale.

«La nostra sarebbe stata una manifestazione pacifica per sollevare la questione dell'enorme impatto delle emissioni prodotte dai jet privati», hanno dichiarato gli attivisti. Poi il sit-in davanti alla questura «contro la repressione in atto nei confronti dei movimenti climatici italiani». «Veniamo definiti vandali ed ecoterroristi - ha detto Matilda, di Extinction Rebellion - e siamo oggetto di fogli di via, sorveglianza speciale, di denunce. Misure fatte per colpire le mafie vengono sfruttate per intimidire chi sta lanciando l'allarme su questa emergenza».

