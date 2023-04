Eco è chic in Costa Smeralda 

È la natura a dettare legge nel mercato immobiliare di pregio che ruota attorno alla Costa Smeralda e in Gallura. Le ultime tendenze, secondo gli operatori del settore, vedono i clienti alla ricerca di spazi secondo i nuovi paradigmi di un’architettura ancora più integrata nell’ambiente. Il fondatore di Immobilsarda, Giancarlo Bracco, da 50 anni attivo nel settore, riconosce in un’ottica di sostenibilità, integrazione con l’ambiente, rispetto del paesaggio gli elementi determinanti nelle scelte di acquisto o di affitto. «Questo concept architettonico è incentrato sul dialogo tra casa e paesaggio e nasce dalla fusione perfetta tra real estate, neuroarchitettura e bioarchitettura», spiega Bracco: «Oggi il vero lusso è l’habitat, e la casa è il nostro mezzo per soddisfare un bisogno primario di benessere, consapevolezza del sé, salute psicofisica. Negli ultimi anni punteggiati di eventi difficili, ho riscoperto, anche grazie allo sguardo dei clienti, l’importanza della consapevolezza dell’esistenza, della bellezza, del tempo e dell’ambiente in cui lo si trascorre». Le più richieste sono eco-ville che offrono un concept abitativo in linea con la morfologia del territorio: quasi non si vedono tra siepi, rocce ed essenze.

Le richieste

Anche nei servizi le richieste dei clienti più facoltosi volgono verso il concetto di benessere nell’abitare, ma anche nel lavorare. «Una proprietà con almeno 6 camere, 6 bagni, una grande piscina e mezzo ettaro di verde intorno che assicuri la privacy e spazi da vivere all’aperto. Questa è l’ultima richiesta che ho ricevuto, ma tante altre vanno nella medesima direzione», racconta Claudia Vanini, dell’agenzia My Estate Sardegna che lavora quasi esclusivamente con tedeschi, svizzeri, olandesi e norvegesi.

«Affittano ville per due o tre mesi, fin dalla primavera. Chiedono il contatto con la natura, ma anche servizi tecnologici efficienti. Sono uomini e donne d’affari che lavorano a distanza, ospitano clienti, partner e portano in Costa Smeralda il loro mondo - precisa la manager -. Chiedono case ecosostenibili, sono attenti alla raccolta differenziata e fanno attenzione al risparmio energetico. Inoltre, vogliono sapere in anticipo quali e quante attività sportive all’aperto possono praticare».