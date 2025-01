Eco dog, bustine gratuite: giro di vite nei controlli 

Niente più scuse per chi non raccoglie i bisogni degli amici a quattro zampe. Il Comune ha installato in diversi punti dell’abitato gli eco dog, distributori di bustine gratuite per la raccolta delle deiezioni canine. Già nel 2018 sono state inasprite le sanzioni per i proprietari indisciplinati che tenevano pulite le zone sporcate dai loro cani. L’ordinanza, infatti, prevede una multa di 100 euro per chi non raccoglie i bisogni, 50 euro per chi non ha con sé bustine o palette apposite per la raccolta e 150 euro per chi non adempie all’invito di pulire eventuali aree sporcate. La Polizia locale intensificherà i controlli per garantire il rispetto di queste norme. (p. cam.)

