«Eccomi qua, Salmo: hai paura?» 

Parte questa sera da Cagliari il “Luchè Summer Tour 2023”. Headliner della seconda giornata dell’Ogopogo Summer Festival, il rapper napoletano arriva all’arena della Fiera di Cagliari con il suo ultimo album “Dove volano le aquile vol. 2” e una sfida aperta, a base di bordate in rima, con il rivale Salmo. Un dissing nato nel 2019 e che Luchè ha invitato il rapper olbiense (impegnato questa sera ad Arezzo) a risolvere, a suon di barre, sul palco del festival: «Sabato suono in Sardegna, vuoi venire? Ci vediamo a Scampia o hai paura di uscire?», lo ha apostrofato in “Hai paura di uscire”, il freestyle pubblicato mercoledì in risposta a “Dove volano le papere”.

Il concerto

Intanto, Luchè si prepara per il live all’Ogopogo, anticipato da quelli di Klingande e di Mara Sattei, incorniciati dai dj set di Andrea Laddo, Nick Tixi e Luvi Zeep. Accompagnato da Rosario Donniacono (consolle) e Salvatore Allozzi (tastiera), il rapper porterà dal vivo i pezzi più noti di una carriera ormai venticinquennale e i brani del suo ultimo fortunato “Dove volano le aquile vol. 2”. Cresciuto nel quartiere Marianella, Luchè, classe ’81, al secolo Luca Imprudente, ha iniziato il suo percorso in seno ai Co’Sang, crew di culto della scuola partenopea, ed è oggi tra gli artisti più influenti della scena rap italiana, con 6 album, hit come “Ti Amo”, “Non abbiamo età” e “Stamm Fort” ft. Sfera Ebbasta, roba da 23 dischi di platino e 12 dischi d’oro.

Tutti contro tutti

Niente male, ma, mentre il suo pubblico sardo lo aspetta all’Ogopogo, la tenzone con Salmo si fa sempre più incandescente. Se, infatti, con “Hai paura di uscire” Luchè ha risposto per le rime allo sfottò di “Dove volano le papere” - «Non parlare di pallottole, ti pisci sotto, hai bisogno di una serie per entrare nel blocco […]. Sei il declino più eclatante del hip hop italiano, sei disperato, chiedevi e ti davo una mano» - Salmo ha provato a prendersi l’ultima parola con “Stupido gioco del rap 2”: «Questa è l’ultima volta che ti rispondo, verrai ricordato come uno dei più grandi stupidi della storia», ha esordito, augurando poi l’arresto al rivale, che non ha tardato ad etichettarlo «rapper carabiniere» in “Operazione Scampia”. Ma c’è di più: nel dissing Salmo e Luchè hanno tirato in mezzo una serie di personaggi, tra cui Inoki, Damiano dei Maneskin e Pino Scotto, che non sono certo rimasti a guardare, buttandosi nel ring, in un incredibile tutti contro tutti. «Devo ammetterlo, non mi divertivo così da molto tempo», ha commentato Salmo ieri sui social, perché quello del rap, per quanto goliardico, sa ancora essere un gioco.

RIPRODUZIONE RISERVATA